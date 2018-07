Marka posvetila naslovnicu Ronaldu: Nikad niko kao on

Španski mediji opraštaju se od Kristijana Ronalda, pa je tako Marka u današnjem izdanju naslovnu stranu posvetila Portugalcu.

"Nikad niko kao on", piše na naslovnici uz 451 loptu, koja ilustruje svaki pogodak Ronalda u kraljevskom dresu.

MARCA:



There will be no other equal.



There goes Cristiano, the legend of 451 goals. pic.twitter.com/mInXzLT0mJ