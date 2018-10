Markes šampion: Izjednačio se sa Duanom, ispred su samo Rosi i Agostini

Vozač Repsol Honde, Mark Markes šampion je Moto GP karavana - Španac je bio najbrži jutros u Japanu i tri trke prije kraja odbranio šampionski naslov. To je sedma titula za Španca, a peta u kraljevskoj klasi. Prethodno je bio najbolji u klasi do 125 kubika i Moto2 kategoriji.

Markes je današnju trku počeo sa šestog mjesta, ali je četiri kruga prije kraja došao na čelo kolone, kada je prestigao Andreu Dovicioza. Doviciozo nije završio trku - u pretposljednjem krugu izletio je sa staze.

"Osjećam se veoma dobro. Naporno sam radio cijelog vikenda, baš sam se trudio. Žao mi je Dovicioza, zaslužio je da bude sa mnom na podijumu", rekao je Markes, koji je trku završio ispred Kala Kračloua i Aleksa Rinsa.

Na stazi "Tvin Ring Motegi" u Zemlji izlazćeg Sunca, Španac je ostvario osmu pobjedu ove sezone, a 69. u karijeri. Ovim trijumfom, Markes se izjednačio sa Mikom Duanom po broju titula u kraljevskoj klasi, a više od njega sada imaju samo Valentino Rosi – sedam i Đakomo Agostini – osam.

