Marko Gušić stao u drugom kolu

Prvog dana takmičenja na Evropskom prvenstvu za juniore u džudou, koje se održava u Sofiji, nastupio je samo jedan crnogorski takmičar i on je zaustavljen u drugom kolu.

Nakon što je na startu kategorije do 66 kilograma vazarijem savladao Bjelorusa Dmitrija Muzhaila, Marko Gušić je u drugoj borbi iponom poražen od Gruzijca Bagratija Niniašvilija, koji je kasnije osvojio bronzanu medalju.

Marko Gušić je ove godine na seniorskom Evropskom šampionatu osvojio 5. mjesto.

Od crnogorskih takmičara sjutra će nastupiti Nikola Stanišić u kategoriji do 73 kilograma, Aleksandar Tomić u kategoriji do 81 kilogram, te Elma Ličina (do 57 kg), Tamara Gardašević (do 63 kg) i Jovana Peković (do 70 kg).

Na tatami će u subotu Lazar Ćupić i Novak Ostojić u kategoriji do 90 kg, te Zvezdan Đukić i Stefan Vidaković (do 100 kg).

