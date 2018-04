Marković: Nećemo žaliti sredstva da Morača bude spremna za Evroligu

“Nema dileme - Vlada će uraditi sve što je do nje da SC Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Evrolige u Podgorici. To je potreba. To je cilj i to je opravdano”, odgovorio je Marković na pitanje TV Vijesti

Marković na finalnom meču protiv Crvene zvezde

Košarkški klub Budućnost Voli i navijači ne moraju da brinu – država će pomoći da se Sportski centar Morača renovira i ispuni sve uslove za odigravanje mečeva Evrolige u Podgorici, kazao je premijer Duško Marković. "Nema dileme - Vlada će uraditi sve što je do nje da SC Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Evrolige u Podgorici. To je potreba. To je cilj i to je opravdano", odgovorio je Marković na pitanje TV Vijesti. Marković je kazao da za tu potrebu "ima sredstava". "Nećemo žaliti sredstva. Najbolje evropske ekipe i najbolji evropski igrači dolaziće u Moraču. To su naši ljudi zaslužili, ne samo po rezultatima, nego i po vrijednostima koji oni promovišu širom kontinenta", kazao je Marković. Predsjednik Budućnost Volija Dragan Bokan juče se sastao sa prvim čovjekom Evrolige Đordijem Bertomeuom u Barseloni. Nakon sastanka iz kluba je saopšteno da je "od ključne važnosti ispoštovati standarde Evrolige, koje, kada je u pitanju SC Morača, ova institucija postavlja, a već su svi jasno precizirani", kao i da "odlućujuća uloga u tome pripada preduzeću Sportski objekti, gradu Podgorici i Crnoj Gori". Minimalni kapacitet dvorane za Evroligu je 5.000 mjesta, a minimalan budžet kluba četiri miliona eura.