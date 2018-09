Marku Gušiću pobjeda pa poraz, Nurković izgubio prvu borbu

Crnogorski džudisti, Marko Gušić i Jusuf Nurković, završili su u drugom kolu nastup na Svjetskom prvenstvu u Bakuu. Gušić je u prvom kolu kategorije do 66 kilograma pobijedio Dišona Vajsona iz Malavija, dok je u drugom poražen od Irca Nejtona Barnsa.

U istoj kategoriji Nurković je na startu bio slobodan, dok je u drugom kolu poražen od Bjelorusa Dmitrija Šeršana.

Sjutra će na tatami Nikola Gardašević i Nikola Gušić do 73, Srđan Mrvaljević i Nebojša Gardašević do 81 boriće se u nedjelju, a u utorak Danilo Pantić i Anto Dubreta do 100 kilograma.

Gardašević će se boriti sa Marokancem Safanijem Boutiom, dok Nikola Gušić čeka pobjednika meča između Amerikanca Aleksandera Tarnera i Fetija Nurina iz Alžira.

Prvi protivnik Mrvaljeviću u nedjelju biće Vedat Albajrak iz Turske, a Nebojši Gardaševiću francuski reprezentativac Omar Alfa Dijao.

Pantić u utorak čeka boljeg iz duela Azerbejdžanca Elmara Gasimova i Šveđanina Martina Paceka, dok će se Dubreta za prolaz u drugo kolo boriti protiv Kineza Huilina Lija.

Na šampionatu u Bakuu učestvuje 758 takmičara, 460 u muškoj i 298 u ženskoj konkurenciji, iz 125 država svijeta.

