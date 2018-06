Matija Samardžić stigao do polufinala u Mesini

Najtalentovaniji crnogorski teniser do 14 godina, Matija Samardžić stigao je do polufinala turnira prve kategorije u Mesini, poslije osvajanja turnira u Nikšiću iz kalendara Evropske teniske asocijacije.

Samardžić je poražen od pobjednika turnira Luka Van Asea iz Francuske sa 6:3, 7:5.

U četvrtfinalu, Samardžić je napravio najveće iznenađenje na turniru savladavši prvog nosioca i trećeg igrača Evrope, Rusa Artura Kukašiana sa 3:6, 6:4, 6:4.

“Turnir u Mesini važi za jedan od najkvalitetnijih evropskih turnira na kome igraju skoro svi najbolji igrači. Ovogodišnje izdanje turnira imalo je čak četiri igrača iz prvih 10 na rang listi. Od 64 igrača u žrijebu od kojih su gotovo svi u prvih 100 na rang listi”, navodi se u saopštenju Teniskog saveza Crne Gore.

Samaržić je trenutno 39. na rang listi i standardni je reprezentativac Crne Gore.

Njega u narednih mjesec dana očekuje učešće na “Samer kupu Evrope” i Evropskom prvenstvu.

On je bio član tima koji je u martu učestvovao u razvojnom kampu u Antaliji u organizaciji Evropske teniske asocijacije, a postoji interesovanje da i on svoje usavršavanje nastavi u akademiji "Guljermo Viljas" u Španiiji. Tamo se već nalazi muška reprezentacija Crne Gore do 16 godina.

