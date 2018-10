Mbape spriječio poraz Francuza, odbrane Ljorisa za sva vremena

U trećem meču nakon osvajanja titule prvaka svijeta, Francuska je bila na pragu prvog poraza.

Island je vodio 2:0 u Genganu i imao nestvarnu šansu da povede 3:0, ali je Kilijan Mbape donio remi „trikolorima“ (2:2).

Birkir Bjarnason je u 30. minutu pogodio za 1:0, a na 2:0 je u 58. povisio Kari Arnason.

Između ta dva gola, Igo Ljoris je imao nekoliko odbrana koje konkurišu za najbolje svih vremena, jer je za dvije sekunde zaustavio čak četiri šuta Islanđana?!

Replay of Hugo Lloris’s fantastic saves. The first one is magnificent #FRAISL pic.twitter.com/oN4EabvlsR