Mec - Budućnost: Na teškom iskušenju u Francuskoj

Od 28. januara 2017. godine kada je poražen od Ferencvaroša (25:28), Mec je igrao pred svojim navijačima 35 puta. Dobio je 33 meča, između ostalih rušio i Đer, ĆSM Bukurešt, Vardar (dva puta) i Budućnost, jednom remizirao, a jednom izgubio.

Ali tada je najviše i dobio i slavio, jer je u revanšu finala plej-ofa prvenstva Francuske protiv Bresta poražen 26:24, nakon pobjede u gostima sa četiri razlike (29:25).

Sve to dovoljno govori koliko težak posao čeka rukometašice Budućnosti u današnjem obračunu u „Areni Mec” (17 časova). Sudariće se sa sastavom koji ove sezone ima devet pobjeda i remi prošle sedmice na gostovanju Odenzeu, uz gol-razliku plus 94. I da stvar bude teža, ekipa Dragana Adžića je imala očajnu uvertiru za derbi grupe A, jer je prije osam dana senzacionalno poražena na gostovanju Larviku.

Reklo bi se da sve ide u prilog Mecu, da Budućnost teško može da izbjegne sudbinu sa dva posljednja gostovanja na sjeveroistoku Francuske, a i djevojka koja povezuje dva kluba ističe da su Francuskinje sada jače nego ranije. U pitanju je Marina Rajčić, koja je u prethodne tri sezone osvojila tri titule prvaka i jedan Kup Francuske sa Mecom, prije nego što se ovog ljeta vratila u matični klub.

- Mec je mnogo bolji nego u prethodne tri sezone, jer se prije igra bazirala na Ani Gros i šutevima sa devet metara. Sada na svakoj bekovskoj poziciji ima fintere, koji mogu da dođu do šest metara. Tu je gotovo cijela francuska reprezentacija, koja se sprema za Evropsko prvenstvo. Biće sjajna atmosfera, domaćin će imati osmog igrača, ali moramo da odgovorimo na pravi način. Pobjeda protiv takve ekipe bi nam dala krila, a ne bismo padale ni da izgubimo, jer znamo protiv kakvog tima igramo - naglasila je golmanka Budućnosti.

Podgoričanke nisu u pravoj formi, što se vidjelo u Larviku...

- Dan nakon poraza u Norveškoj smo zaboravile šta se dešavalo i skoncentrisale se na Mec. Znamo da nas preveliko razmišljanje o Larviku ne bi dovelo ni do čega, jer znamo zašto smo izgubile. Koncentracija i psihička priprema su nam bili problem, protiv Meca su nam neophodni mnogo veći fokus, enegrija i žar - dodaje Rajčićeva.

Prva golmanka reprezentacije Crne Gore je bila akterka svih šest utakmica Budućnosti i Meca u ovoj deceniji. Prve dvije je odigrala u dresu Budućnosti, a posljednje četiri za klub iz grada u koji se vraća danas.

- Bilo mi je neobično kad sam igrala protiv Budućnosti, sada imam isti osjećaj. Nisam razmišljala o tome kako će me dočekati, ali me francuski navijači vole i ubijeđena sam da će me lijepo pozdraviti. Jedva čekam da izađem pred njih - zaključila je Rajčićeva.

Jauković: Mec ima rupe u odbrani, znamo koje su

U duelu sa liderom grupe A, najveći adut Budućnosti mogla bi da bude Đurđina Jauković. Nikšićka bombarderka još nije uhvatila pravi ritam, možda joj današnji meč bude prekretnica.

- Očekuje nas težak meč, jer je Mec već dugo neporažen na svom terenu. Imamo iskustvo igranja sa njim i prošle i pretprošle sezone, mislim da nas ni sa čim ne može iznenaditi. Igra brži i bolji rukomet nego prošle sezone, jer sada nema Gros i ima brže bekove, koji idu na finte, što nama manje odgovara, ali smo se spremile za to - poručila je 21-godišnja Nikšićanka.

Zbog čega si igrala loše u Norveškoj? Čini se da imaš grč kada bi trebalo da šutneš.

- Kad krenem na gol, ne razmišljam da li ću ga dati, hoću li šutnuti ili ne. Znam zbog čega nisam bila dobra na utakmici protiv Larvika, daću sve od sebe da to ispravim.

Imaju li Francuskinje slabih tačaka?

- Imaju vrhunsku sredinu odbrane, ali su na „dvojci” i „petici” malo slabije. Desni bek igra krajnjeg u odbrani, a krilo na „dvojci”, dok je na „petici” Zadi, koja nije baš najbolja u defanzivi. Imaju rupe, to smo analizirale i pokušaćemo da ih baš tu napadamo.

Da li ste ti i Katarina Bulatović našle rješenje kako da ih probijete?

- Jesmo, ali nećemo da otkrivamo. Vidjećete na utakmici.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)