Meč sezone Nikole Vučevića: Baranin zatrpao koš Filadelfije

Nikola Vučević imao je blistavo veče u NBA ligi i bio je najzaslužniji za veliki trijumf Orlanda nad Filadelfijom 111:106.

Baranin je za 39 minuta na parketu zatrpao koš protivnika ubacivši 30 poena (10/19 šut iz igre), a upisao je još i osam skokova, četiri asisteencije i dvije ukradene lopte.

Orlando je tokom meča bio u rezultatskom zaostatku - Filadelfija je u posljednjoj četvrtini imala i 16 poena prednosti, a onda je razlika polako počela da se topi.

U posljednjem minutu trojku je pogodio Terens Ros, a onda je Vučević sa linije slobodnih bacanja pet sekundi prije kraja potvrdio trijumf svog tima.

Pored Vučevića još četiri igrača Orlanda imala su dvocifren košgeterski učinak - Gordon je ubacio 17, Ros 15, Simons 12 i Ivundu 11 poena.

Nikola Vucevic & Aaron Gordon lead the way for the @OrlandoMagic victory tonight! #NBAFantasy pic.twitter.com/7UzrDYuDwJ

Najefikasniji u poraženom timu bio je Džej Džej Redik sa 30 poena, dok je novajlija u timu Filadelfije, Džimi Batler ubacio samo 14 poena.

A Lebron Džejms je prestigao legendarnog Vilta Čemberlena na vječnoj listi poentera u NBA ligi. On je u trijumfu Los Anđeles Lejkersa nad Portlandom 126:117 postigao 44 poena (13/19 šut iz igre) i tako se našao na petom mjestu vječne liste strijelaca sa 31.420 poena.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 5th on the NBA’s ALL-TIME SCORING list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/jUoPKfGRAv