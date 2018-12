Meč za sva vremena: River Plata dobila epsku bitku u Madridu

River Plata je osvojila Kopa libertadores. U "utakmici vijeka", u revanšu u Madridu, pobijedila je Boku juniors 3:1...

Posebna noć, poseban meč, koji je odigran 10 hiljada kilometara daleko od Buenos Ajresa, donio je lavinu emocija na terenu i tribinama i veliki preokret Rivera.

Boka je vodila na poluvremenu golom Benedeta, izjednačio je Prato, a epska bitka otišla u produžetke.

Boka je odmah ostala sa deset igrača (isključen Barios), da bi Kolumbijac Kintero sjajnim golom donio Riveru vođstvo.

U posljednjem minutu, Hara je pogodio stativu Riverovog gola, da bi Martines iz kontre riješio sve...

Tok meča

122. minut - Goooolllll - gotovo je, River vodi 3:1. Piti Martines je ubacio loptu u praznu mrežu, nakon što je golman Boke Andrade bio pred golom rivala...

120. minut - Hara pogađa stativu, Boka nije imala sreće...

Boka sa devetoricom, Gago je izašao zbog povrede...

Krenula je Boka na sve ili ništa, golman Andrade je krenuo naprijed...

Ulazi Karlos Teves da pokuša da vrati Boku, koja ima deset igrača.

109. minut - Gooooollll, gooooollll - River Plata vodi 2:1 protiv Boke. Kakav gol Kolumbijca Huana Kintera.

Počeo je drugi produžetak.

Mladi Hulijan Alvares ulazi umjesto Palasiosa. Alvares je napadač, River kreće na pobjedu...

93. minut - Boka do kraja sa deset igrača. Barios je dobio direktan crveni karton zbog starta nad Palasiosom. Hrabra odluka Kunje...

Produžeci u Madridu.

Ulazi Fernando Gago za Boku, na klupi su Teves i Zarate.

68. minut - Gooooollll - River je izjednačio na 1:1. Lukas Prato je završio sjajnu akciju i asistenciju Naća Fernandesa.

66. minut - bolji River u nastavku. Prato je glavom pokušao, ali pozicija je bila komplikovana, lako za Andradea.

Strijelac Benedeto je izašao, na terenu Ramon Vančope Abila.

Kontroverzna situacija pred golom Boke, Prato je sklonio loptu i naletio na golmana Andradea. Sudija Kunja je dosudio faul nad golmanom Boke.

49. minut - opasan River. Naćo Fernandes sa 20-ak metara pored stative.

Počelo je drugo poluvrijeme.

Boka juniors vodi na poluvremenu protiv River Plate 1:0, golom Benedeta u 44. minutu.

Zasluženo vođstvo formalnih gostiju, koji su bili opasniji, imali dvije dobre šanse prije vodećeg gola.

44. minut - Boka vodi u Madridu. Kakav trenutak magije - Nandes je lansirao Darija Pipu Benedeta, koji je u trku prevario čuvara, izašao sam ispred Armanija i pogodio gol.

30. minut - velika šansa za Boku. Benedeto je pogodio živi zid iz slobodnog udarca sa 18 metara, a Peres odbijenu loptu poslao pored gola.

Borba na terenu, agresivnost - očekivan ritam meča na "Bernabeuu". Ulog je ogroman...

20. minut - šut i ka golu Boke. Naćo Fernandes je sa 13-14 metara poslao loptu preko prečke.

10. minut - defanzivac Rivera Maidana umalo je zatresao svoju mrežu, a zatim je Peres iz dobre pozicije tukao pravo u Armanija. Prvo uzbuđenje u Superklasiku.

Počeo je meč.

Konačno je sve spremno za fudbal - deset hiljada kilometara daleko od domovine, 29 dana nakon prve utakmice, River Plata i Boka juniors odigraće drugi meč finala Kopa libertadores.

Madrid je mjesto finalnog obračuna dva argentinska giganta.

Nije to mogao da bude njihov Buenos Ajres, zbog opasnosti da se fudbalska svetkovina i "utakmica vijeka" pretvori u bojno polje.

Argentinci su povrijeđeni i uvrijeđeni, ali su morali da prihvate realnost i činjenicu da država nije mogla da garantuje bezbjednost učesnika.

🏟🙌 WHAT an atmosphere at the Santiago Bernabéu tonight! #CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/mROtsSRJOW

U Madridu je danima karnevalska atmosfera, nije bilo incidenata, a "Santjago Bernabeuom" odjekuje pjesma argentinskih navijača.

📋🏆 All confirmed! Here are the lineups for both @CARPoficial and @BocaJrsOficial in the grand final of the #CONMEBOLLibertadores! pic.twitter.com/YAyaKzdIvV