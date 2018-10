Medalje iz Anape garancija svijetle budućnosti

Medalje sa juniorskog prvenstva Evrope u ruskom gradu Anapa garancija su da crnogorski boks ima svijetlu budućnost, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Crnogorski bokseri nastup u Anapi završili su sa dvije medalje zlatnom i bronzanom.

Zlatnu medalju osvojila je Bojana Gojković, dok je bronzani bio Petar Liješević. Gojković je zlatnu medalju osvojila u kategoriji do 50 kilograma, a u finalnom meču pobijedila je Italijanku Elen Luciju Ajari 4:1.

“Za mene, trenera i Bokserski klub Budva je velika čast i uspjeh donijeti medalju u svoju državu. Mislim i na trenera koji je zaslužan za taj uspjeh, porodicu koja je bila uz mene i drugare iz kluba”, kazala je Gojković na konferenciji za novinare.

Članica Budve na putu do finala eliminisala je Nikol Nuoz Salkado iz Španije i Viktoriju Silke iz Letonije.

“Sve bokserke su bile kvalitetne, a neke i starije od mene godinu. Uspjela sam da ih savladam i osvojim zlato”, kazala je Gojković. Ona je osvojila prvu medalju u istoriji crnogorskog ženskog boksa. To je drugo zlatno odličje za crnogorski boks, nakon Ratka Draškovića koji je bio zlatni prije 36 godina u finskom Tampereu.

Bronzani Liješević kazao je da se za šampionat spremao skoro godinu u klubu sa trenerom Nikolom Ružićem, navodeći da je on najzaslužniji za taj uspjeh.

“Imao sam težak žrijeb, do polufinala upisao sam tri pobjede. Izgubio sam polufinale, po mnogima nezasluženo, od novog šampiona Evrope”, kazao je Liješević.

On je u polufinalnoj borbi kategorije do 75 kilograma poražen od domaćeg boksera, Ramazana Dadajeva. Do odličja došao je pobjedama protiv Moldavca Valerija Razmeritua, Litvanca Gelmiusa Adomkeviciusa i Rumuna Stefana Roberta Safera.

Prema riječima Miloša Krasnićija, koji je poražen u šesnaestini finala, neuspjeh u Anapi neće ga pokolebati.

“Na žalost nijesam napravio rezultat, ali to me neće pokolebati. Nastaviću da radim još jače, potrudiću se da sa sljedećeg šampionata donesem medalju. Ponosan sam na klupske drugove”, kazao je Krasnići.

Selektor Boško Drašković naglasio je da su crnogorski bokseri dostojanstveno predstavljali svoju državu.

“Očekivao sam rezultat, jer sam se na Kupu nacija uvjerioda posjeduju veliki u kvalitet. Rezultat je bitan, ali nije bio prioritetan. Bilo je bitno da pokažu da posjeduju kvalitet i da napreduju. Ostvarili smo izuzetan rezultat, zlato Bojane Gojković i ništa slabiji rezultat Liješevića, prije svega zbog njegovog nastupa i tri pobjede”, kazao je Drašković.

On je naglasio da se Krasnići, koji je bio zlatni na Kupu nacija, dostojno predstavio na šampionatu.

“Rezultat je podstrek za sve nas da nastavimo da radimo. Podstrek i ostalim klubovima, da se može. Najveće zasluge ima Nikola Ružić, sva tri takmičara su iz njegovog kluba. Medalje veliki korak ka povratku boksa na mjesto koje mu pripada”, kazao je Drašković.

Trener reprezentacije i BK Budva, Nikola Ružić kazao je da rezultat iz Anape nije slučajan i da iza njega stoji ogroman rad.

“Ne smijemo sada da se uspavamo ili da poletimo, treba da nastavimo da radimo i nadam se da ćemo ubuduće biti još većih rezultata”, kazao je Ružić.

On je naglasio da troje učesnika iz Anape nijesu BK Budva, navodeći da još ima još talentovane djece.

“Na EP za školarce nastupili su Pavle Božović i Nikola Radenović. Božović je došao do brobe za medalju, u kojoj je drastično oštećen. To me mnogo boli. Na EP za seniore Tamara Radunović je u prvom kolu ostvarila pobjedu, a u četvrtfinalu izgubila je od domaće takmičarke na poene, koja je kasnije osvojila zlato i proglašena za najbolju bokserku šampionata”, kazao je Ružić.

On je istakao da ima talentovane djece, ne samo u Budi, već i u drugim klubovima u Crnoj Gori. “Imamo materijala za rad i vjerujem da rezultat neće izostati””, kazao je Ružić.

Predsjednik Bokserskog saveza, Blažo Šaranović naglasio je da je ostvaren veličanstven uspjeh, istorijski za crnogorski boks i sport uošte.

“Uspjeh otvara mogućnost da se kandidujemo za organizatora Evropskog juniorskog prvenstva naredne godine. Predaćemo kandidaturu, imamo podršku Ministarstva sporta. Nije još odlučeno koji će grad biti kandidovan, ali vjerovatno ćeto biti Budva”, kazao je Šaranović.

On se zahvalio takmičarima i stručnom štabu reprezentacije što su na dostojanstven i časatan način reprezentovali Crnu Goru na EP. Član delegacije bio je i sudija Đorđe Perović, koji je bio među 15 sudija koji su dijelili pravdu na fnalnim borbama.

