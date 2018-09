Mekgregror: Logo mog viskija i krv Nurmagomedova biće na podu oktagona

MMA borac, Konor Mekgregor predstavio je u Njujorku novi ugovor sa UFC i najavio borbu protiv Habiba Nurmagomedova. Irac je, u svom stilu, na konferenciji rivala ponudio i svojim viskijem.

Mekgregor i Nurmagomedov će se boriti za svjetsku titulu u lakoj kategoriji šestog oktobra, a pretpostavlja se da će taj duel oboriti sve rekorde UFC kada je riječ o novcu zarađenom od TV prava.

Meč sa Rusom, jedna je od osam borbi, koje su dio ugovora, koji je Mekgregor potpisao.

Nije poznato koliko će Mekgregor novca dobiti od novog ugovora, ali ono što se zna jeste da je dobio priliku da reklamira svoj viski (Proper Whiskey). On je flašu pića ponio i na konferenciju za medije, gdje je budućeg protivnika nudio istim.

Conor McGregor gets new deal with UFC, includes Proper No. 12 whiskey on canvas (@JoseYoungs) https://t.co/5Z38uPhTx1 pic.twitter.com/FJYbHy51vU — MMAFighting.com (@MMAFighting) September 21, 2018

"Zašto ne piješ?", upitao je Mekgregor, dok je ruski borac iz Dagestana odgovorio "Ne pijem, nikada ne pijem".

Mekgregor je istakao i da će logo njegovog viskija biti na podu oktagona, kao i krv Nurmagomedova, da će protivnik biti mrtav kada ga se dočepa, te je rivalu rekao da ne kreće na kralja.

.@TheNotoriousMMA made sure to bring his own refreshments for his #UFC229 press conference with champ Khabib Nurmagomedov 😂😂🥃🥃. Watch full video: https://t.co/eLO88LyBop pic.twitter.com/0hghecanQ9 — MMAFighting.com (@MMAFighting) September 20, 2018

Njih dvojica razmijenili i više prijetnji, pa je čak menadžer Ali Abdel Aziz u jednom trenutku vikao na obojicu.

Foto: Reuters

Nurmagomedov nije ćutao na prozivke rivala-

"Poslije ove borbe Konor Mekgregor će se vratiti boksu. On misli da će mu viski pomoći?", rekao je Rus.

Mekgregor se nije borio u oktagonu u poslednje dvije godine, pa mu je zbog neaktivnosti oduzet i UFC šampionski pojas u lakoj kategoriji.

Irac se posle borbi u UFC oprobao i u boksu, ali je u avgustu prošle godine izgubio od legendarnog šampiona Flojda Mejvedera Juniora.

Foto: Reuters

Irac je u aprilu uhapšen kada je sa svojom pratnjom napao autobus sa MMA borcima, gdje se nalazio i Nurmagomedov. Završio je na sudu, ali je zatvor izbjegao.

"Samo mogu da se zahvalim gospodu Isusu Hristu što taj čovjek nije iskoračio iz tog autobusa. Da su se ta vrata otvorila on bi sada bio mrtav i u kovčegu, a ja u ćeliji", zaključio je Mekgregor na konferenciji koja će se dugo pamtiti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)