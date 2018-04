Meksička legenda želi na peti Mundijal

Meksička legenda, 39-godišnji Rafael Markes još se nada pozivu selektora Huana Karlosa Osorija za odlazak na Mundijal u Rusiju.

Od njegovog posljednjeg nastupa za Meksiko je prošlo više od godinu.

Od tada je Markes imao mnogo problema. Američka Vlada ga je stavila na crnu listu pod sumnjom da je dio narko-kartela, bio je teško povrijeđen, povratak na teren je išao sporo.

Ipak, u posljednje vrijeme je stabilan u timu Atlasa, koji se takmiči u prvoj ligi Meksika, pa vjeruje da može da se nađe na spisku selektora i tako peti put bude učesnik Svjetskog prvenstva.

Pet učešća na Mundijalima imaju njegov zemljak Antonio Karvahal, Njemac Lotar Mateus i Italijan Đanluiđi Bufon.

„I dalje imam isti san kao i uvijek, i nadam se da će se taj san i ispuniti. Radim sa velikom željom da se nađem na spisku selektora. Da sam imao pravnih problema koji bi me zadržavali, ne bih igrao za Atlas, isto se i odnosi za reprezentaciju. Odlučujuća odluka će biti na profesoru Osoriju.“, rekao je bivši igrač Barselone.

Mediji, međutim, konstatuju da nije dobar kao nekad i da su ga godine i razni problemi sa zakonom i povredama udaljili od nacionalnog tima, ali da je njegova pojava pozitivna na sve u timu.

Postoji tiha inicijativa da ako ne bude na spisku igrača, u Rusiju putuje kao asistent ili savjetnik Osoriju.

„Uvijek ću biti tu za Meksiko, bez obzira bio na terenu ili pored terena. Niko mi ništa nije rekao za to, ali bih i to prihvatio.“, rekao je on.

Nakon posljednje prijateljske utakmice i poraza od Hrvatske, rezultatom1:0, Markez bi ipak imao čemu da se nada. Na tom meču su se povrijedila čak dva igrača Meksika na poziciji koju igra Markez, a radi se o Karlosu Salsedu i Nestoru Arauhu.

„Ekipa igra dobro i vjerujem da selektor ima dovoljno vremena da posloži sve kockice. Imamo u ekipi veoma iskusne igrače, ali smo izgubili dva veoma bitna igrača, kojima želim brz oporavak. Nadam se da će se do početka šampionata oporaviti.“, rekao je Markez.

Huan Karlos Osorijo, Kolumbijac na klupi Meksika, ima na raspolaganju još dva mjeseca i tri prijateljske utakmice dok ne donese konačnu odluku da li će se naći mjesto za Rafaela Markesa.

