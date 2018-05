Mesi o Barsi, Argentini i slavi: Želim da niko ne zna ko sam

Leo Mesi je još jednom ponovio da neće napustiti Barselonu, ali nije isključio mogućnost da karijeru ne završi u katalonskom klubu.

"U Evropi, Barselona će biti moj jedini klub i moj jedini dom", kazao je Mesi u emisiji "Strast za fudbalom".

"Međutim, volio bih da jednog dana zaigram u Argentini. Ne znam da li će se to dogoditi, ali imam na umu. Samo jedan klub dolazi u obzir - moj Njuels. Makar šest mjeseci.... Ali, o tom potom", kazao je Mesi.

Njuels je klub iz njegovog rodnog grada Rosarija.

Slavni Argentinac kazao je da je imao ponudu Španije da promijeni državljanstvo, s obzirom da je u Barselonu došao sa 13 godina...

"Mnogo ljudi mi je govorilo da sam pogriješio, da sam sa Španijom mogao da budem prvak svijeta. Ali, to nije bio moj cilj i moja želja. Želim da budem prvak sa Argentinom, to je moja domovina, to bi bio poseban trenutak u mom životu", kazao je on.

U slavi ne uživa....

"Zahvalan sam navijačima kako se ophode prema meni, nikada nisam imao ni najmanju neprijatnost. Ali, želim da me niko ne poznaje, da mogu jednom da prošetam sa porodicom i prođem nezapaženo. Recimo, ne idem u kupovinu, iako volim da kupujem odjeću. Kupujem samo online prodajom. Desi se da ušem u šoping-centar, uskočim u prodavnicu, kupim nešto za minut i istrčim napolje pognute glave. Kada sam sa suprugom i djecom ne mogu da trčim, a ne smijem da zastanem, jer bi me ljudi odmah okružili. Ponekad sagnem glavu, stavim kačket i to je to", kazao je Mesi.

