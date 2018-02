Mesi prekinuo "prokletstvo" protiv Čelsija, Bajern torpedovao Bešiktaš

Na devetom meču i poslije više od 700 minuta igre, Leo Mesi je postigao gol protiv Čelsija - gol, kojim je Barseloni donio remi na Stamford bridžu (1:1) i realne šanse za plasman u četvrtfinale.

Čelsi je možda zaslužio više, u odbrani je šampion Engleske napravio jednu grešku i skupo je platio, dok mu je pred golom gostiju falilo malo sreće.

Dva puta je Vilijan pogađao stativu, prije nego što je sjajnim udarcem doveo svoj tim u vođstvo.

U dvoboju između Bajerna i Bešiktaša sve je gotovo. Turski tim od 16. minuta je imao igrača manje, a bavarska mašina to ne propušta - na kraju 5:0 za Bajern.

Tok mečeva

88. minut - Petarda Bajerna, Levandovski poput Milera - drugi gol poljskog reprezentativca.

79. minut - Bajern na 4:0, sve je gotovo u ovom dvomeču. Robert Levandovski.

75. minut - konačno Mesi zna kako je postići gol Čelsiju - Barselona je izjednačila na Stamford bridžu.

Prvi gol Mesija u osmom duelu sa londonskim timom. Greška Kristensena, prva na utakmici, asistencija Inijeste i realizacija Argentinca.

66. minut - 3:0 za Bajern. Drugi gol Tomasa Milera. Ponovo spretna reakcija na petercu.

63. minut - dvije stative u prvom poluvremenu, a onda maestralan gol. Vilijan je pronašao ugao gola Ter Štegena, još jednim sjajnim udarcem sa 20-ak metara. Čelsi vodi protiv Barselone.

54. minut - prvi opasniji pokušaj Barse. Suares je testirao Kurtou.

53. minut - nije bilo spasa ovoga puta za Bešiktaš. Kingsli Koman je duplirao vođstvo Bajerna.

Levandovski je vratio loptu sa desne strane, natrčao je Koman i pogodio donji desni ugao.

50. minut - umalo 2:0 za Bajern. Levandovski je pogodio stativu iz slobodnog udarca.

Nakon prvih 45 minuta u Londonu nema golova. Barselona je, međutim, imala mnogo sreće - dva puta je Vilijan udarcima sa 20-ak metara pogađao stativu gola gostiju.

Katalonci bezopasni, Mesi nema prostora, Suares zaustavljen...

U Minhenu, Bajern je poveo, golom Tomasa Milera, protiv Bešiktaša, koji od 16. minuta ima igrača manje.

43. minut - Bajern vodi. Tomas Miler. U stilu Gerda Milera - skrenuo je loptu iz peterca, nakon prodora Komana i pokušaja Alabe.

41. minutu - Vilijan baš nema sreće - još jedan maestralan šut Vilijana, sa skoro istog mjesta kao prije osam minuta, i sa istim ishodom.

Ponovo je pogodio stativu, ovoga puta desnu.

38. minut - opasna situacija pred golom Čelsija. Korner Rakitića, Pike je glavom pokušao sa peterca, ometao ga je Ridiger, pa nije bilo opasnosti za Kurtou.

33. minut - sreća za Barselonu. Vilijan je sa 20-ak metara sjajno šutirao, Ter Štegen pogledom pratio loptu koja je pogodila lijevu stativu.

30. minut - šansa za Bajern. Humels je šutirao glavom, a golman Bešiktaša Fabrisio odlično odbranio. Još nema golova u Minhenu.

Dobar šut Markosa Alonsa iz slobodnog udarca, na mjestu Ter Štegen.

Period igre između dva šesnaesterca prekinuo je brz napad Vilijana, koji je zaustavio Rakitić faulom. Hrvat je dobio žuti karton.

16. minut - prva šansa za Barsu - Paulinjo je tukao pored gola iz solidne pozicije.

16. minut - otvorila se utakmica na Bajernovu stranu. Defanzivac Bešiktaša Domagoj Vida dobio je crveni karton zbog faula nad Hamesom. Gosti nastavljaju sa desetoricom.

Hames je iz slobodnog udarca bio zamalo neprecizan.

U Minhenu, Bajern polako počinje da steže obruč oko gola Bešiktaša. Turski tim se dobro brani...

Dobro je počeo Čelsi, hrabro i agresivno, ali je Barsa u prvom napadu na meču pokazala koliko je opasna. Mladi Kristensen je otklonio opasnost pred golom Kurtoe.

5. minut - duga kombinacija igrača Čelsija, opasan šut Edena Azara sa 25 metara. Preko gola. Dobar ritam na početku derbija.

Primjetno je da Čelsi igra bez klasičnog napadača, na klupi su i Žiru i Morata.

Počeli su mečevi u Londonu i Minhenu.

Leo Mesi je protiv Čelsija odigrao osam utakmica, uputio 29 šuteva, na terenu proveo 655 minuta i nije postigao nijedan gol.

Nijedna ekipa nije uspjela da toliko dugo zaustavi najboljeg igrača Barselone, po mnogima i današnjice, da odoli njegovoj magiji.

