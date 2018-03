Mihailo Pavićević: Ovo je poezija, ne prijetimo, ali se ne plašimo ni Zvezde

Trener Mornara Mihailo Pavićević rekao je nakon ubjedljive pobjede nad MZT-om 106:75 u 22. kolu ABA lige da je njegov tim odigrao "regularni dio sezone kao iz snova".

"Hvala igračima na perfektnoj sezoni, dali su sve od sebe. Bilo je u početku malo turbulencija, dok se nismo 'našli'. Poslije je bila jedna vrsta poezije, što je završeno utakmicom protiv MZT-a onako kako smo i zamišljali - da svi igraju i da publika uživa u košarci", rekao je Pavićević.

On je najavio da Mornar ide na iznenađenje protiv Crvene zvezde.

"Nemojte misliti da idemo u plej-of sa bijelom zastavom. Čeka nas šampion Crvena zvezda, vjerovatno svi misle da je to to što su vidjeli od Mornara, ali nismo rekli posljednju riječ. Ne prijetimo, niti možemo, ali uz dužno poštovanje Zvezde i njenog kvaliteta, idemo da igramo i da probamo da dobijemo. Ne plašimo se nikoga, moji igrači to znaju, u to sam ih ubijedio", rekao je Pavićević

Zasluge, kaže, pripadaju igračima.

"Kad neko u životu radi dobre stvari, dobro mu se i vraća. Ovo se vraća mom bratu Đorđiju. Ovoliko truda i ulaganja mu se vraćaju na najbolji mogući način. Ponosan sam na njega, a zadovoljan što je moja malenkost doprinijela ovom rezultatu. Čitav grad i Crna Gora mogu biti ponosni na ovo što smo postigli. Više me raduje što smo širom bivše Jugoslavije dobili toliko navijača da to ne možete da vjerujete", rekao je Pavićević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (6 glasova)