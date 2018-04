Milena Raičević: Đer je najbolja ekipa u Evropi

Đer je zvanični šampion i favorit u četvrtfinalnom dvomeču, ali se Budućnost ne boji i neće se predati, već će sve učiniti da pruži što jači otpor, kazala je kapiten podgoričkog rukometnog kluba Milena Raičević.

Budućnost i Đer odigraće u subotu u Podgorici prvi meč četvrtfinala Lige evropskih šampiona.

Raičević je kazala da će to biti velika utakmica, koju su u podgoričkom timu priželjkivali od početka sezone.

"Možda je to bilo na početku sezone nezamislivo, ostvariti sa mladom ekipom, ali uspjeli smo da napravimo korak više od zacrtanog. Želimo da i dvije utakmice sa Đerom odigramo na našem maksimumu, da pokažemo želju i energiju, koju smo prikazivali i u prethodnim utakmicama. To je jedini način da pružimo otpor tako jako ekipi, po meni najboljoj u Ligi šampiona ove sezone", rekla je Raičević na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da je Đer vrhunska ekipa, sastavljena od vrhunskih igrača.

"Ne bojimo se nikoga, pa ni Đera. Igraćemo ono što smo igrali i do sada, vjerujem da ćemo im na neki način pružiti otpor, iako će to biti teško. Đer je možda i jedina ekipa, od četiri favorita, koja ima sistem. To je za ekipu velika stvar, kod njih se igrači uklapaju u sistem, a ne da se ekipa prilagođava igraču", kazao je Raičević.

Ona je naglasila da ih hrabri dobra igra protiv Vardara u Regionalnoj ligi.

"Spremamo se kako smo se spremali cijele sezone, znamo da je jak protivnik, ali želimo da damo maksimum", kazala je Raičević.

Lijevi bek Đurđina Jauković kazala je da je Budućnost imala dosta vremena da se spremi za Đer, navodeći da im je u pripremi mnogo pomogla i utakmica sa Vardarom.

"Đer je vrhunska ekipa i favorit za osvajanje Lige šampiona, sa igračicama koje su osvojile sve što se moglo osvojiti. Mogu da obećam da ćemo se boriti od prvog do posljednjeg minuta, da ćemo dati svoj maksimum. Bez obzira na epilog četvrtfinalnih duela za nas će to biti veliko iskustvo, koje će zza nas sve mnogo značiti", kazala je Jauković.

Ona smatra da Budućnost u dvomeč sa Đerom treba da uđe rasterećena jer je ostvarila svoj cilj.

"Oni će biti pod protiskom, mi smo se nećemo skloniti već pružiti otpor. Zaslužujemo podršku navijačima i da dvorana Morača bude puna", kazala je Jauković.

Budućnost je kao četvrtoplasirana u grupi 2 Glavne runde izborila plasman u četvrtfinale, dok je Đer osvojio prvo mjesto u grupi 1.

Podgorički tim je u dosadašnjih 12 mečeva ove sezone upisao pet pobjeda i sedam poraza, dok je mađarski tim doživio samo dva poraza, uz deset pobjeda.

Predstojeći duel biće 18. međusobni okršaj najuspješnijeg crnogorskog i mađarskog kluba u evropskim takmičenjima.

Đer je u dosadašnjim međusobnim duelima upisao deset pobjeda, četiri su završena remijem, dok je Budućnost slavila u tri duela.

Crnogorski šampion izašao je kao pobjednik u dva od tri dosadašnja finala – 2006. nakon remija u Podgorici, trijumf u Đeru donio je trofej Kupa pobjednika, dok je 13 maja 2012. u Glavni grad stigao trofej Lige šampiona nakon što su izabranice Dragana Adžića nadoknadile minus od dva gola iz prvog meča.

Đer je slavio u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je uspješniji i u polufinalnim duelima na posljednja dva završna turnira u Budimpešti 2016. i 2017.



Duel u dvorani MOrača počeće u 19 sati.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)