Milinković-Savić: 150 miliona eura je motivacija, ne teret

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić izjavio je danas da je Juventus "odličan tim", ali da će se još vidjeti da li će otići ili ostati u Laciju, kao i da je cijena od 150 miliona eura motivacija, a ne teret.



"Sada idem nazad u Lacio, gdje sam pod ugovorom. Onda ćemo vidjeti da li ću ostati ili otići, što zavisi od predsjednika i sportskog direktora. Razgovarao sam sa njima, cifra od 150 miliona eura nije teret, to je motivacija da budem bolji", prenijeli su italijanski mediji reči Milinković-Savića.



Predsjednik Lacio Klaudio Lotito odredio je cijenu od 150 miliona eura za Milinković-Savića.



Milinković-Savić je završio učešće sa reprezentacijom Srbije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.



Za njega su navodno zainteresovani brojni klubovi.



"Svaki dan vidim veze sa drugim timom, a to je motivacija. Juventus je odličan tim, top u Italiji, što se može vidjeti po broju trofeja. Plus, moj mali brat Vanja je u Torinu", kazao je Milinković-Savić i dodao da nije stvar u tome da prati brata, već da mu je porodica važna.



Sergej Milinković-Savić je navijačima Lacija poručio da je u tom klubu proveo tri prelijepe godine i da će oni ostati u njegovom srcu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)