Milojević pred Salcburg: Budimo to što jesmo

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovi fudbalerima imaju samopouzdanje pred revanš sa Salcburgom i da se ne plaše, kao i da će dati sve od sebe i budu to što jesu da bi se plasirali u Ligu šampiona.

"Ne manjka nam samopouzdanja, vjerujemo u sebe. Moji igrači poštuju protivnika, ali se ne plaše jer nema razloga za to. To su dobri momci i fudbaleri. Treba da izađu i daju sve od sebe, kao što su i do sada radili. Moramo da damo sve od sebe i budemo to što jesmo. Ne plašim se neuspjeha", rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Salcburgu.

Zvezda će u srijedu od 21 sat u Austriji igrati protiv Salcburga revanš baraža za ulaz u grupnu fazu Lige šampiona. Prvi susret završen je prošle nedelje neriješeno bez golova u Beogradu.

"Prva utakmica je bila veoma tvrda, to je evidentno. Upečatljivo je to što nije bilo publike. Spremili smo se za revanš. Jeste ovo utakmica koja ima veliki značaj. Sama činjenica da smo došli ovdje to predstavlja. Jednostavno, spremićemo se, apsolutno kao i za ostale utakmice. Kad to kažem, to i mislim", kazao je Milojević.

Upitan da li misli da je Zvezda bolja od Salcburga, Milojević je kratko odgovorio: "Mislim da smo dobri. Vidjećemo sutra da li smo bolji ili nismo".

Po njegovim riječima, Zvezda nema pritisak pred predstojeći duel.

"Nemamo pritisak, ne vidim zašto bismo ga imali. Treniramo i radimo da damo sve od sebe. Svjesni smo da je ulog veliki, ali poslije sjutra postoji novi dan. Treba da razmišljamo o utakmici, a ne o pritisku", rekao je trener crveno-bijelih.

Milojević se nije saglasio sa konstatacijom novinara da će ako se Zvezda plasira u Ligu šampiona biti među velikanima poput Ljupka Petrovića i Miljana Miljanića.

"Veoma sam daleko od takvih velikana Crvene zvezde i ne smatram sebe da pripadam toj kategoriji. Oni su mnogo toga dali Zvezdi. Drago mi je što sam trener Zvezde, ali mislim da sam veoma daleko od svega toga", naveo je Vladan Milojević.

Zvezda neće moći da računa na povrijeđenog napadača Nikolu Stojiljkovića, a Milojević je rekao da je on bitan za ekipu, kao i svi, da nije srećan, ali da ništa ne može da uradi.

Očekuje se da utakmici u Salcburgu prisustvuje veliki broj navijača Zvezde, za šta je Milojević rekao da mu je posebno drago.

"Svima je jasno koliko ljudi vole Crvenu zvezdu. Vidjelo se po tome koliko je interesovanje za ovu utakmicu. Posebno mi je drago zbog toga, da smo vratili vjeru. Ova generacija je dosta toga uradila za Crvenu zvezdu. Donijeli smo mogućnost da navijači putuju i gledaju Zvezdu protiv najvećih evropskih klubova. Puno mi je srce kada vidim takav ambijent", rekao je Milojević.

Upitan da li je vjerovao da će doći do ove situacije kada je prošlog ljeta kritikovao "srpski mentalitet" poslije rezultata 3:3 na Malti, Milojević je naveo da jeste, i da taj mentalitet ne može da se promijeni, ali može da se koriguje.

"Ljutim se na mentalitet jer ne vjerujem da možemo kao narod da ga promijenimo. Možemo da ga korigujemo, ali teško da ga promijenimo. Ponosan sam, u svakom slučaju. Stalno vjerujem, čovjek mora da vjeruje u nešto što radi. Morate da nađete nešto što će vam dati snagu da se trudite. Nikad ne razmišljam šta može da bude, već da u datom trenutku dam sve od sebe", kazao je Milojević.

Austrijske medije je zanimalo da li su Zvezdini fudbaleri vježbali izvodjenje penala, na šta je Milojević odgovorio da oni to nikad nisu radili.

