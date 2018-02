Milojević: Šanse protiv CSKA su nam i dalje iste

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je zadovoljan igrom u većem dijelu današnje utakmice sa CSKA i da njegovi fudbaleri i dalje imaju iste šanse da prođu rusku ekipu.

"Ovo je bilo tek prvo poluvrijeme. CSKA je ozbiljna ekipa i i dalje je favorit. Hipotetičko pitanje je da li su Zvezdi sada veće ili manje šanse. Probaćemo da ispravimo greške. Kakve god da su šanse bile prije ove utakmice, takve su i dalje", rekao je Milojević novinarima poslije utakmice.

Zvezda je u Beogradu igrala bez golova sa CSKA u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.

Crveno-bijeli su imali velike prilike preko Nemanje Radonjića i Damjana Le Taleka.

"Svakom igraču je krivo. Imao je želju. Bila je izgledna šansa, ali to se dešava. Da biste dali gol morate da uđete u šansu, to je preduslov bilo čega. Dobro je da ih stvarate, a nije dobro da ih ne realizujete. Pružili smo korektnu partiju, dobro smo igrali, imali nekoliko izglednih situacija. Dobro je da pravimo šanse, a Igor Akinfejev je pokazao klasu. Ovo su utakmice u kojima nema mnogo šansi i zato i najmanja treba da se iskoristi. Možda će lopta ući u gol kada to bude bilo najpotrebnije", naveo je Milojević.

On je naveo da je CSKA bio onakav kakav je i očekivao i da je to ekipa sa ozbiljnom odbranom na evropskom nivou, sa Akinfejevom kao liderom.

Milojević je rekao da ima apsolutno povjerenje u igrače i da misli da će sve biti "okej".

CSKA će u revanšu biti bez suspendovanog Aleksandra Golovina, a Milojević je rekao da ruski klub ima mnogo kvalitetnih igrača i da će lako naći zamjenu za njega.

Milojević je pohvalio Zvezdinu publiku.

"Navijači su ponovo pokazali ljubav prema Crvenoj zvezdi koja nama mnogo znači. Nemam dilemu da će oni biti uprkos hladnoći i u Moskvi biti naš 12. igrač i nadglasati navijače CSKA", rekao je Milojević.

Ričmond Boaći nije nastupio protiv CSKA jer, kako je rekao trener, postojao veliki rizik da se obnovi povreda. Milojević ga, ipak, očekuje za utakmicu u Rusiji.

Revanš će se igrati u srijedu, 21. februara u Moskvi.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)