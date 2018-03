Milorad Mažić: Pamtimo se samo po posljednjoj utakmici

Milorad Mažić je već pet godina dio fudbalske elite. U svom poslu je jedan od najboljih na svijetu – sudija sa autoritetom i integritetom...

Do najveće scene došao je iz male zemlje, iz takmičenja koje nije ni atraktivno, ni kvalitetno, u poređenju sa standardima koje zahtjevaju velika fudbalska takmičenja...

"Suđenje je na početku bilo moja velika ljubav, nešto što sam volio iznad svega. Doći iz male lige nije lako, ali male lige nose velike izazove. Nije lako suditi ligu Srbije, Crne Gore... iako u većim zemljama imaju odbojan stav prema njima, zbog loše infrastrukture, broja gledalaca... Kako se dolazi do visokog nivoa? Nema tajne formule. Uvijek sam vjerovao u sebe i da mogu da napravim karijeru. Naporno radim, svaki dan sve više i to je to. Zacrtao sam nešto i odlučio da se ne bavim suđenjem, ako ne dostignem nivo koji sam želio i postavio sebi kao cilj", kazao je Mažić za TV Vijesti.

Korak po korak došao je tamo gdje je želio i gdje je vjerovao da će biti. Iza njega, i članova njegovog tima Milovana Ristića i Dalibora Đurđevića, brojni su mečevi Lige šampiona, Lige Evrope, Evropskog prvenstva, kao i nastup na Mundijalu u Brazilu.

Pred njima je Rusija.

Pripreme traju dugo i studiozne su. Prošle sedmice je bio na seminaru u Dubajiju, slijedi novi u italijanskom Koverćanu.

Fokus je na – video tehnologiji...

"Ljudima izgleda da je primjena video-tehnologije vrlo jednostavna. A nije... FIFA insistira na tehničko-taktičkoj pripremi sudija, stvaranju timskog duha, radimo simulaciju utakmica, koordinaciju između nas i video-sudija. Radi se naporno i veoma studiozno", kazao je Mažić.

Mažić smatra da je uvođenje VAR sistema (video assistant referee) – iskorak u fudbalu. Sudije će imati pomoć, ali će konačna odluka uvijek biti njihova

"Jedna od osnovnih stvari video-tehnologije je da minimalna intervencija donese maksimalan benefit. Da se, prosto rečeno, izbjegnu skandali – da nije postignut gol iz ofsajda, da se odluči da li je faul bio van ili u kaznenom prostoru... U današnjem fudbalu, koji je ekstremno brz, nešto može da promakne sudijama na terenu. Video-tehnologiju moramo da prihvatimo kao prijatelja, kao nekoga ko može da nam bude pomoć ako nam se dogodi greška, ali i ko nas motiviše da budemo još bolji i da sudimo bez grešaka", rekao je Mažić, naglašavajući da FIFA i UEFA daju veliku podršku sudijama.

"Njihova ulaganja u ovu oblast su enormna i mi to moramo da opravdamo", naglasio je Mažić.

U vrijeme kada je fudbal globalni fenomen, uloga sudija je veća i značajnija nego ikad. Njihov učinak se analizira gotovo isto kao i učinak igrača...

"To je sastavni dio posla kojim se bavimo i koji je sklon kritikama. Fudbal svi poznaju i svi vole da komentarišu. Od 2014. godine štampu pratim šturo, ne trošim energiju na to ko je šta rekao ili napisao. Mi vrlo dobro znamo kako smo sudili i da li smo napravili grešku, ili ne. Greška je sastavni dio posla kojim se bavim. Ljudi iz fudbala često prebacuju dio problema na sudije, kako bi se sakrile neke druge greške i prebacio pritisak na nas. Pritisak je dio ovog posla, a ja se trudim da ga pretvorim u motiv da budem još bolji", kazao je Mažić.

U karijeri je, sa svojim timom, vodio dva finala – Super kup Evrope, između Reala i Sevilje, meč za titulu Kupa konfedercija Njemačka – Čile.

Njegov naredni cilj mogao bi da bude – posljednji meč Mundijala ili Lige šampiona.

"Ova godina bi mogla da bude kruna naše karijere, ali za mene je svaka naredna utakmica najvažnija. Mi se pamtimo po posljednjoj utakmici i odlukama na njoj", zaključio je Mažić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)