Minhen niie u Hrvatskoj: Igračima smeta i to što treneri komuniciraju na hrvatskom jeziku

Nije lako raditi u Bajernu. Osjetio je to i Italijan Karlo Anćeloti, koji je sa uspjehom vodio i najveće klubove prije nego se "okliznuo" u Minhenu.

Prema informacijama "Sport Bilda", atmosfera u svlačionici kojom komanduje hrvatski trener Niko Kovač, toliko je napregnuta da igračima čak smeta što treneri između sebe komuniciraju na hrvatskom jeziku, naročito u njihovom prisustvu.

Nikovi asistenti su trener golmana Toni Tapalović, njegov brat Rober Kovač, a sportski direktor je Hasan Braco Salihamidžić.

Niko Kovač se za sada ne obazire previše.

"Potpuno mi je jasno kako sve to funkcioniše. Glasine šire ljudi koji su oko kluba. Atmosfera u ekipi je pozitivna, mada je sigurno da ima nezadovoljnih. To su oni koji ne igraju. Hames mora da prihvati situaciju onakvom kakva jeste. A situacija je takva da Bajern ima puno top igrača, a ja na teren ne mogu sa 12 fudbalera. Hames igra koliko i drugi top igrači. Imam tri povrijeđena važna igrača, igramo na svaka tri dana i rotacija je nužna. I ne može se govoriti o krizi, mada nismo zadovoljni rezultatom u tri prethodne utakmice. Ali to je fudbal, i svakom se klubu to dešava", naglasio jer Niko Kovač.

Prema "Sport Bildu" glasine su krenule od Hamesa Rodrigesa koji je nakon jednog od treninga prokomentarisao pred saigračima "Ovo mu nije Frankfurt".

Niko je iz Ajntrahta prešao u Bajern. A Hames je nezadovoljan da je nakon dobrih igara i golova presjedio na klupi a potom ušao kao rezerva u lošoj seriji Bavaraca.

