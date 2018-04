Mislio sam da će kokain zamijeniti strast i uzbuđenje koje donosi fudbal

Poznato je da veliki broj fudbalera po završetku karijere ima problem da se prilagodi promjenama i počne da živi "normalnim" životom.

Nisu rijetki slučajevi da igrači prokockaju sve što su stekli, da se odaju porocima - alkoholu i drogama, da poslovi, koje počnu novcem koji su zaradili, ne krenu onako kako su očekivali...

Bivši igrač Sautemptona, Norvežanin Klaus Lundekvam, jedan je od takvih. On je legenda kluba sa juga Engleske, navijači su ga izabrali u najbolji tim svih vremena, ali njegov život poslije fudbala je bio pakao.

"Dva puta sam pokušao da se ubijem. Nisam imao hrabrosti. Mislio sam da je to jedini način da završim moj bijedni život, u kome je bilo mjesta samo za kokain, alkohol i tablete", rekao je Lundekvam za Telegraf.

"Imao sam srčani udar, nakon što sam se predozirao. Jedva sam preživio. Čudom sam se izvukao iz svega i srećan sam što sam živ".

Četiri godine je "čist", a sve je počelo tako što je po završetku karijere 2008. godine bio pun energije i adrenalina.

"Bio sam obuzet fudbalom, tom tenzijom, igranjem pred 50 hiljada ljudi. Kada sam ostavio fudbal, nisam imao ventil. Počeo sam da pijem i to je prešlo u zavisnost. Budio sam se sa drhtavicom, znojav, depresivan... Bila mi je potrebna čaša vodke da se smirim, a dnevno sam pio jednu do dvije flaše", kazao je on.

Kasnije je "otkrio" kokain.

"Mislio sam da će mi kokain vratiti uzbuđenje kakvo sam imao dok sam igrao fudbal pred 50 hijada ljudi. Dogodilo se suprotno, nisam mogao da spavam noćima. Počeo sam da uzimam tablete za spavanje i razne vrste sedativa", kazao je Lundekvam.

Njegov život na ivici trajao je skoro šest godina, kada je na nagovor porodice krenuo u proces odvikavanja. Uspio je da se izvuče i sada je član brojnih norveških organizacija koje pomažu zavisnicima.

Lundekvam je odigrao 413 utakmica za Sautempton u 12 sezona.

Odigrao je i 40 mečeva za norvešku reprezentaciju.

