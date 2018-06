"Mislio sam da vodimo": Blamaža Smita koštala Klivlend velike pobjede

Početak finalne serije NBA lige i pobjeda Golden Stejta nad Klivlendom (124:114) nakon produžetka ostali su u sjenci blamaže košarkaša gostiju, Džej-Ar Smita.

Na svega pet sekundi do kraja, Klivlend je bio na pragu velike pobjede - Džordž Hil imao je dva slobodna bacanja pri vođstvu Voriorsa 117:116.

Hil je pogodio prvo bacanje za izjednačenje, ali nakon što je promašio drugi, odlučujući šut, loptu je uhvatio njegov saigrač.

Svi su čekali da Smit krene ka obruču i, ako već ne postigne koš, makar iznudi dva nova bacanja za pobjedu, ali bek gostiju je doživio potpuno pomračenje uma.

Smit je uhvatio loptu u neobjašnjivom pokušaju da ukrade vrijeme krenuo ka sredini terena, okrenut svom košu - uvjeren da njegov tim vodi.

"Mislio sam da vodimo" je ono što se na snimcima može vidjeti da je Smit kazao vidljivo bijesnom Lebronu Džejmsu koji nije mogao povjerovati zbog čega je njegov tim ispustio mogući trijumf.

Slijedio je produžetak, u kojem je aktuelni prvak osigurao prvu pobjedu u seriji.

"Da sam mislio da vodimo, držao bih loptu i dopustio da me fauliraju", pravda se tragičar meča.

JR Smith explains himself, says he knew the game was tied pic.twitter.com/arRxzRnB45

Džejms mu je javno poručio da očekuje bolju igru od svog saigrača u drugoj utakmici, a na insistiranje novinara da obrazloži svoj bijes demonstrativno je napustio konferenciju za medije.

LeBron walks off the podium after an exchange with a reporter about JR Smith, tells him to “be better tomorrow” pic.twitter.com/Fq8wezSuFT