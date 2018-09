Mitrogol u formi, šestim pogotkom u sezoni donio bod Fulamu protiv Votforda

Fulam i Votford igrali su neriješeno 1:1 na otvaranju šestog kola Premijer lige.

Još jednom je Aleksandar Mitrović bio spasilac Fulama - popularni Mitrogol izjednačio je u 78. minutu, na asistenciju Vijeta. To je njegov peti gol u Premijer ligi.

Srpski napadač u finišu je mogao da donese preokret, ali je pogodio prečku, nakon sjajnog udarca glavom sa desetak metara.

Aleksandar Mitrović in the league, incl. play-offs, for Fulham since his debut in February 2018:



• 26 games

• 24 starts

• 17 goals



The leading man. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/DY6quiSr9F