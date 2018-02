Mitrović: Možemo u drugi krug, cilj je da napravimo takmičarsku ekipu evropskog nivoa

Selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović čestitao je Španiji na zasluženoj pobjedi – 79:67 u meču četvrtog kola grupe A kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

“Španija je kontrolisala utakmica od prve trojke do posljednjeg poena. Mislim da su mladi momci koji su igrali u određenom dijelu meča pokazali dobar nivo košarke. Najvažnije je da oni iz ovakve utakmice nauče neke lekcije za budućnost“, rekao je Mitrović.

Crna Gora sada igra meč odluke sa Bjelorusijom krajem juna. Za prolaz u drugu fazu potrebna je pobjeda, nakon što su Bjelorusiji iznenadili Sloveniju u Minsku...

„Ovi mladi igrači, sa onima iz Evrolige i NBA, mogu da izbore prolaz u drugu fazu, što je, naravno, naš cilj. Glavni cilj je da napravimo ekipu koja može da igra na dobrom evropskom nivou“, kazao je Mitrović.

Zoran Nikolić bio je najefikasniji igrač Crne Gore u Saragosi sa 13 poena.

4/0 for @baloncestofeb 🇪🇸 as they advance to the next round of the #FIBAWC 2019 European Qualifiers. #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/1T0IC2qRI5