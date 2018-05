Mitrović u finalu Lige šampiona, sa AEK-om za titulu

Prvi finalista drugog izdanja FIBA Lige šampiona je Monako Zvezdana Mitrovića!

Tim selektora Crne Gore je u „OAKA areni“ u Atini savladao njemački Ludvigzburg sa 87:65, a u finalu ga čeka duel sa AEK-om. Domaćin fajnl-fora je u veoma uzbudljivoj završnici savladao Mursiju sa 77:75.

