Mladim crnogorskim karatistima deset medalja prvog dana

Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za pionire i nade u Beogradu završila je sa deset medalja - dvije zlatne, srebrnu i sedam bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Una Raković u konkurenciji pionira (2008, do 37) i Helena Backović u konkurenciji nada (2006, do 35), dok je srebrna bila pionirka Jovana Damjanović (2007, do 40).

Bronzana odličja u borbama osvojili su Ljubica Vlahović (2007, do 36), Itana Raonić (2007, do 40) i Teona Ječmenica (2006, do 50), a u katama Luka Klačar (2009), David Dubak (2005) i Luka Popović (2005).

Borbu za medalju izgubili su u borbama Jovana Bogdanović i2007, do 32) i Jovana Kotlaja (2007, +44), a u katama David Rondović (2008), Lazar Sekulić (2005), Nikola Stanišić (2009) i Đorđe Stojanović (2007).

Nova prvakinja Balkana, Rakovićeva nastup je završila bez izgubljenog poena, a do zlatnog odčičja došla je pobjedama protiv Marije Trifković iz Bosne i Hercegovine 8:0, Turkinje Guldeniz Sahinoglu 2:0 i u finalu njene sunarodnice Gozde Bajdemir 2:0.

“Zadovoljna sam uspjehom i osvojenom medaljom. Raduje me što sam do zlatne medalje došla bez izgubljenog poena. Najteži meč bio mi je u finalu, ali sam pokazala da sam bolja i pobijedila”, kazala je Rakovićeva.

Ona je ćerka najtrofejnije crnogorske karatistkinje Marine Raković i trenera Omladinca Žarka Rakovića.

Drugi put uzastopno zlatnu medalju osvojila je Helena Backović, koja je u finalnom meču pobijedila Turkinju Sumeiru Gurbuz 2:0.

“Hvala mom treneru, roditeljima i drugarima iz reprezentacije i OŠ Vuk Karadžić što su me podržavali da osvojim zlatnu medalju. Nastaviću da treniram i da osvajam medalje, nadam se jednog dana i u seniorskoj konkurenciji na velikim takmičenjima”, kazala je Backović.

Damjanović, koja je prošle godine bila zlatna, u finalnom meču poražena je od Turkinje Kenan Tafa Sanoglu 4:1.

“Zadovoljna sam kako sam odradila prvenstvo, a žao mi je što njesam uspjela da ponovo budem najbolja. Loš početak meča koštao me je i boljeg rezultata u finalu”, rekla je Damjanović.

Selektor u katama, Irena Ilinčić kazala je da je zadovoljna rezultatom i nastupom takmičara, navodeći da je bilans medalja mogao biti i bolji.

“Dubak je oštećen u meču za finale. Osvojene su tri, a izgubili smo i četiri meča za medalju. Možemo biti zadovoljni, ali je moglo i bolje”, kazala je Ilinčić.

Selektor ženske ekipe u borbama, Leka Markić kazao je zadovoljan ostvarenim, navodeći da su talentovane crnogorske karatistkinje potvrdile raskošan talenat.

“Zadovoljan sam nastupom, potvrdilo se da Crna Gora u karateu ima svijetlu budućnost. Broj medalja mogao je biti i veći da smo u još dvije borbe za treće mjesto bili suspješniji. Raduje dobro izdanje Backović i Damjanović, koje su potvrdile kvalitet i drugi put uzastopno bile u finalu Balkanskog prvenstva, kao i odličan nastup Raković koja je dominantno došla do zlatne medalje. Svi osvajači medalja potvrda su da smo na dobrom putu i da za budućnost crnogorskog karate ne treba brinuti”, kazao je Markić.

Za sjutra predviđeni su nastupi dječaka u borbama i djevojčica u katama pojedinačno.

Šampionat Balkana okupio je 703 takmičara iz deset država.

