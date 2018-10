Mo Salah je za 65 utakmica postao legenda Liverpula

Mohamed Salah je došao u Liverpul na ljeto prošle godine, odigrao svega 65 utakmica i postao legenda jednog od najvećih engleskih klubova.

Vihorni Egipćanin već je stigao do brojke od 50 golova - niko brže od njega nije postigao toliko pogodaka u dresu kultnih "redsa".

Do jubileja od 50 golova prije njega najbrže je došao Fernando Tores, kome su za takav skor trebala 72 meča.

Only two players in Liverpool's history have scored 50 goals in fewer than 80 games:



🔴 Mohamed Salah (65)

🔴 Fernando Torres (72)



Salah the fastest ever. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/w84fWj8u3p