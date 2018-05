Moć Premijer lige: Pogledajte koliko su engleski klubovi zaradili ove sezone od TV prava

Engleski klubovi, članovi Premijer lige, podijelili su dvije milijarde i 419 miliona funti od TV prava i marketinških ugovora, koje je sklopila organizacija koja vodi najunosnije nacionalno takmičenje na svijetu.

To je zvanična suma, koja je objavljena danas, i koja potvrđuje moć engleskog klupskog fudbala.

Najviše je ove sezone zaradio Mančester junajted - 149,757,145 miliona funti, i to zbog dvije utakmice!

OFFICIAL: the final numbers for Premier League cash allocation for 2017-18. Story to follow. pic.twitter.com/U3CS0dEf5J