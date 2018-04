Moćni Ronaldo i Real protutnjali Torinom, Bajern slavio u Španiji

Real je očitao lekciju Juventusu u Torinu, a Kristijano Ronaldo pokazao golgetersku moć.

Aktuelni šampion slavio je 3:0, Portugalac postigao dva gola, od kojih je drugi bio toliko lijep da su mu navijači domaćeg tima apladirali. Marselo je bio strijelac trećeg pogotka.

I Bajern je pobijedio u gostima - 2:1 protiv Sevilje. Domaćin je odigrao izuzetno prvo poluvrijeme, poveo golom Sarabije, ali je autogol Navasa sve promijenio.

U nastavku je njemački tim došao do trijumfa preko Tijaga Alkantare.

Sjutra se sastaju Liverpul - Mančester siti i Barselona - Roma.

Tok mečeva

Bufon je spriječio Ronalda da upiše het-trik. Portugalac je zatim promašio zicer - sa svega nekoliko metara prebacio je prečku, nakon ubacivanja Vaskesa.

Umalo četvrti gol za Real, Kovačić, koji je zamijenio Modrića, pogodio je prečku udarcem sa ivice šesnaesterca.

Još jedna šansa za Ronalda, nije dobro zahvatio loptu napadač Reala.

72. minut - nokaut Juventusa, 3:0 za Real. Marselo, Ronaldo je upisao asistenciju.

68. minut - sve dolazi na svoje u Sevilji - 2:1 vodi Bajern, golom Tijaga Alkantare.

Juve nastavlja sa deset igrača. Dibala je dobio drugi žuti karton.

64. minut - 2:0 za Real, kakav gol Ronalda. Makazice velikog golgetera. Aplauzi navijača Juventusa. Ovo se ne događa često.

Zidan je uveo Lukasa Vaskesa, umjesto Benzeme.

56. minut - Dibala je šutirao iz slobodnog udarca sa 20-ak metara, lopta zakačila živi zid, Navas je bio nemoćan, ali je, srećom po Real, završila za nekoliko centimetara pored stative.

50. minut - moglo je da bude 0:2 u Torinu. Opet Ronaldo opasan. Nakon što je Benzema dobio duel sa Kjelinijem, Portugalac je natrčao na loptu i sa desetak metara iskosa sa desne strane šutirao pored suprotne stative.

Počela su druga poluvremena.

Real ima sjajnu situaciju u Torinu, vodi 1:0, golom Ronalda iz trećeg minuta. I Bajern stoji dobro u Sevilji, ali Bavarci ne igraju dobro, već imaju sreće.

Sevilja bolja, Sarabija je doveo domaćina u vođstvo, a autogol Navasa poništio je odlično izdanje Montelinog tima.

Kraj poluvremena

Dobar period Juventusa, ali i mnogo nervoze domaćih igrača.

Dva puta su tražili penal, nakon ruke Kasemira i starta nad Dibalom, ali Čakir nije mislio tako.

Zbog protesta Dibala je dobio karton.

37. minut - brzo je Bajern uzvratio na Pishuanu. Autogol Hesusa Navasa.

Riberi je pokušao da ubaci sa lijeve strane, Navas zakačio loptu, koja se nekako ugurala u gol uz prvu stativu.

36. minut - sreća uz Juve. Sjajan šut Tonija Krosa sa 20-ak metara - lopta je pogodila prečku i završila u gol-autu.

32. minut - Sevilja vodi protiv Bajerna - Pablo Sarabija je strijelac.

23. minut - velika šansa Juventusa, šut Iguaina, nakon ubacivanja iz prekida, i maestralna odbrana Kejlora Navasa.

20. minut - prvo uzbuđenje u Sevilji, zicer za domaćina - Sarabija je imao otvorenu situaciju, ali je tukao pored gola.

U Sevilji nema mnogo uzbuđenja, bez opasnijih situacija, uz dominaciju Bajerna...

Prvi put je Juve ušao u šesnaesterac, ali je Betankur loše zahvatio loptu na 13-14 metara od gola...

Juventus je reagovao nakon šokantno primljenog gola, pokušavaju domaći da izađu visoko, da presingom poremete igrače Reala, ali za sada nema uzbuđenja pred golom gostiju...

3. minut - kakav početak Reala, kakva akcija gostiju. Marselo za Iska, ubacicanje na 7-8 metara od gola i munjevita reakcija Kristijana Ronalda.

Njegov 118. gol u Ligi šampiona, bio je strijelac na svim mečevima ove sezone.

10 - Cristiano Ronaldo is the first player in Champions League history to score in 10 consecutive games (15 goals). Amazing. pic.twitter.com/oKnXDlDmOF