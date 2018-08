Moćni Siti rutinski protiv Arsenala: "Građani" pokazali zube Premijer ligi

Derbi prvog kola i prvi veliki derbi Premijer lige između Arsenala i Mančester Sitija završen je trijumfom "Građana" od 2:0.

Početak nove ere ne "Emirejtsu" je počeo, jer poslije 22 godine kraj aut linije i na menadžerskoj stolici nema markantne figure Arsena Vengera, a svoj debi i ulogu nasljednika je imao španski stručnjak Unaji Emeri.

Gosti su došli u London kao favoriti, nakon šampionske sezone u kojoj su oborili gotovo sve rekorde, i pokazali da su i ove sezone prvi favoriti.

Već u 14. minutu Rahim Sterling je dao gol. Odbrana "Tobdžija" je loše reagovala, engleski reprezentativac se dobro namjestio i sa ivice šesnaesterca preciznim šutem je savladao Čeha.

Raheem Sterling with a lovely finish ⚽ #ARSMCI pic.twitter.com/qGNTkHoD7M

Mogla je ekipa Pepa Guardiole i da poveća prednost nakon jednog slobodnog udarca koji je odlično izveo novo pojačanje Rijad Marez, ali je čeh dobro reagovao.

Peh za Arsenal desio se u 35. minutu kada je mladi lijevi bek Enzli Meitlend Neils morao da napusti igru zbog povrede.

Meitlend Neils je inače bio prinudno rješenje jer su prve opcije Sead Kolašinac i Naćo Monreal povrijeđeni.

Emeri je zato morao prinudno da na toj poziciji stavi ljetošnje pojačanje Stefana Lihštajnera (desni bek).

U drugom poluvremenu Emeri je dao šansu Aleksandru Lakazetu, koji je imao najbolji priliku za Arsenal na utakmici, ali je nakon namještanja i šuta sa 18 metara lopta prošla pored stative.

U 64. minuti Siti je "završio posao" i duplirao prednost prelijepim golom Bernarda Silve.

Mendi je dodao loptu sa lijeve strane a mladi Portugalac je loptu zatresao sa nekih 11 metara.

Bernando Silva’s beautiful finish to make it 2-0 for Manchester City. 🔥 pic.twitter.com/d0P7xWDKlv