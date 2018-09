Mogao je da ostane bez oka: Teška povreda Roberta Firmina

Roberto Firmino doživio je tešku povredu na meču sa Totenhemom, a engleski mediji javljaju da je mogao da ostane i bez oka.

Jan Fertongen je, naime, nehotice bukvalno zabio prst u oko Liverpulovom Brazilcu, a fotografije incidenta izgledaju dramatično.

Na njima se jasno vidi kakve je posljedice mogao da ima sjajni napadač.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. 😵 pic.twitter.com/ytCkF3LQPx