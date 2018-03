Mojaš Radonjić saopštio spisak za Luksemburg i Francusku

Selektor mlade reprezentacije Crne Gore Mojaš Radonjić objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, protiv Luksemburga i Francuske.

,,Sokoli“ gostuju Luksemburgu 23. marta, četiri dana kasnije dočekuju Francusku u Nikšiću.

Na spisku selektora Radonjića nalazi se 20 igrača - golmani: Matija Šarkić (Aston Vila, Engleska), Lazar Carević (Barselona, Španija);

odbrana: Momčilo Rašo (Rabotnički, Makedonija), Andrija Vukčević (Spartak, Srbija), Miloš Drinčić (Iskra), Marko Roganović (Mladost), Emir Azemović (Domžale, Slovenija), Dragan Grivić (Grbalj), Marko Vučić (Sutjeska);

vezni red: Stefan Lončar (Sutjeska), Zoran Petrović (Mladost), Balša Boričić (Petrovac), Ognjen Stijepović (Sampdorija, Italija), Stefan Vukčević (Zeta), Dejan Kotorac (Rudar), Velizar Janketić (Rudar);

napad: Meris Skenderović (Hofenhajm, Njemačka), Marko Vuković (Rudar), Nikola Vujnović (Viljareal, Španija), Nikola Krstović (Zeta).

"Probaćemo da pobijedimo Luksemburg, ali će biti veoma teško jer igraju dobro u ovim kvalifikacijama i veoma su efikasni. Sa druge strane, mi teško dajemo golove, ne koristimo ni to malo šansi koje stvorimo. Međutim, sada bi sve to trebalo da izgleda drugačije, jer, za razliku od prvog dijela ciklusa, dosta igrača igra u svojim klubovima i to je veliki plus. Moramo i smanjiti broj grešaka na minimum, jer smo u prethodnim mečevima primali golove iz naših individualnih grešeka", kazao je selektor Radonjić za sajt FSCG

,,Sokoli“ nakon pet utakmica u grupi 9 imaju remi i četiri poraza.

"Pobjeda nad Luksemburgom bi nam vratila stabilnost. Treba reći i da smo imali težak raspored, jer smo četiri puta gostovali na pet utakmica. Koncentrisani smo na meč protiv Luksemburga, tek kada se on završi počećemo da razmišljamo o Francuskoj", dodao je Radonjić.

