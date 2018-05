Monako izgorio u grotlu „OAKA arene“, AEK osvojio Ligu šampiona

Zvezdan Mitrović nije iskoristio šansu da osvoji evropski trofej - Monako je u finalu FIBA Lige šampiona poražen od AEK-a sa 100:94.

Nošeni podrškom 18.000 navijača u „OAKA areni“, Grci su bili bolji, sve vrijeme su vodili, ali su imali i sreće kada je bilo najpotrebnije i sudijske pomoći.

Tim crnogorskog selektora je fenomenalnom odbranom u posljednjem minutu natjerao domaće na tri izgubljene lopte i imao napad pri rezultatu 94:97, ali je izgubio loptu prilikom izvođenja 12 sekundi do kraja...

Delroj Džejms je pogodio oba bacanja za 99:94, a Di Džej Kuper na drugoj strani promašio sva tri, nakon čega je buka u „OAKA areni“ postala nesnosna.

