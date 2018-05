Monpelje svrgnuo šampiona, Nant srušio bogataše

Rukometaši Nanta i Monpeljea napravili su velika iznenađenja u polufinalu Lige šampiona, pa će se sjutra boriti za titulu šampiona Evrope.

Nant je savladao prvog favorita Pari sen Žermen 32:28, a Monpelje branioca trofeja Vardar 28:27.

U francuskom duelu, Nant je srcem i hrabrošću srušio najbogatiji i najskuplji tim na svijetu, u kome igraju dva najbolja igrača današnjice Nikola Karabatić i Mikel Hansen.

Treću godinu zaredom, PSŽ ne može dalje od polufinala.

Nant je vodio tokom cijelog meča, a u finišu prelomio i to u trenucima kada je imao dva igrača manje...

Kiril Lazarov i Nikola Turno postigli su po osam golova za pobjednički tim, u poraženom najefkasniji su bili Nedim Remili sa šest i Mikel Hansen sa pet.

With a total of 57 goals at the VELUX EHF FINAL4, Kiril Lazarov is now the all-time stop scorer at the event, passing Filip Jicha and Momir Ilic . @HBCNantes @psghand #veluxehfcl #ehffinal4 pic.twitter.com/w9nUfp73sy