Mornar dobio rivale, velikani stižu u Bar

Košarkaši Mornara saznali su rivale u premijernom nastupu u Evrokupu.

Barski tim, šampion Crne Gore, igraće u grupi D sa Unikahom, Uniksom, Torinom, Lijetuvos Ritasom i Frankfurt Skajlajnersima.

Mornar je nastup u drugom po snazi evropskom takmičenju izborio osvajanjem četvrtog mjesta u ABA ligi.

U Evrokupu će nastupiti 24 kluba, koji su podijeljeni u četiri grupe, a po četiri najbolje ekipe nastaviće takmičenje u Top 16 fazi.

Sastavi grupa

