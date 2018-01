Mornar leti ka plej-ofu: Barani ubjedljivi i u Zadru

Mornar leti ka plej-ofu, a nakon ubjedljive pobjede u Zadru je za korak bliže doigravanju.

Barani su trijumfovali peti put zaredom u ABA ligi (bilo je 93:77), ostali na pobjedu više od Partizana i pokazali da su u ovom trenutku i prvi favorit da ugrabe četvrto mjesto koje im garantuje polufinale i najvjerovatnije duele sa Budućnost Volijem.

Mornar je nadigrao domaćina, a u prvom poluvremenu mu je prednost donio Uroš Luković - srpski centar je za nešto više od 12 minuta igre u prvom dijelu upisao 17 poena, 11 skokova i četiri asistencije.

Nastavak je donio agresivnost Zadra koji je u jednom trenutku smanjio na 64:55, ali su Nidam, Reli-Ros, Luković i Vranješ odbili nalete ekipe Aramisa Naglića.

Nidam je postigao 21 poen (šest trojki), koš manje uz 14 uhvaćenih lopti dodao je Luković, Vranješ je upisao 20, a Reli-Ros 19 pogodaka.

Nols sa 18 i Kraljević sa 17 poena bili su najefikasniji u Zadru.

Mornar sada ima učinak od 10 pobjeda i sedam poraza, Partizan je na 9-8, a FMP i Zadar imaju 8-9.

🚫🚫 DENIED! Uroš Luković has been rejecting every access towards @MornarBar's rim. He finished the 1st quarter with no less than four (4) blocks! #ABALiga #ZADMOR pic.twitter.com/U1mJbpPTBH — ABA Liga (@ABA_League) January 22, 2018

Sastav iz Bara je u međusobnim duelima slabiji samo od FMP-a...

Mornar u srijedu čeka gostovanje Solnoku u FIBA Evrokupu, a onda u nedjelju i crnogorski derbi protiv Budućnosti u "Topolici".

