Mornar nemoćan na premijeri u Ljubljani

Košarkaši Mornara dožiovjeli su ubjedljiv poraz na gostovanju Petrol Olimpiji na premijeri sezone u ABA ligi. Domaćin je slavio sa 87:66 (25:14, 15:18, 24:17, 23:17)

Olimpija je od početka do kraja kontrolisala igru i nakon prve četvrtine domaćin je imao plus 11. Mornar je nešto bolje doigrao samo drugu četvrtinu, da bi u nastavlku Olimpija lako doalzila do poena i veliek prednosti.

Olimpiju su do pobjede predvodili Mesiček i Begić sa po 16 poena, dok je kod Mornara sa 12 poena najefikasniji bio Vranješ, Luković je ubacio 11 a dvocifren je još bio Mićović sa 10.

