Mornar protiv Olimpije nastavio seriju, za korak je bliži plej-ofu

Mornar je drugi put u sezoni savladao Olimpiju, nakon trijumfa u Ljubljani (67:64) Barani su bili ubjedljiviji u svojoj "Topolici" sa 101:81 (18:23, 33:18, 25:21, 25:19), u utakmici 16. kola ABA lige.

THE END: @MornarBar remain in the Playoffs zone after beating @petrol_olimpija at home in Bar with more than 100 points scored! #ABALiga #MOROLI pic.twitter.com/Qq62vHTKSo — ABA Liga (@ABA_League) January 13, 2018

Olimpija je mučila domaćina samo u prvoj četvrtini, u kojoj su gosti imali i 11 poena prednosti (23:12, 9. minut), a posljednji put su vodili u 12. minutu (28:26).

Kada je Nemanja Vranješ pogodio trojku za prednost od 31:28, Mornar do kraja meča više nije ispuštao prednost, koja je na poluvremenu iznosila 10 razlike (51:41).

Olimpija je na kratko priprijetila u trećoj dionici (56:54, 24. minut), ali je Mornar serijom 10:0 "otišla" na 66:54, a onda je razlika rasla do konačnih 101:81...

Mornar su do pobjede predvodili Nemanja Vranješ sa 21 poenom (6-4 za tri poena), po četiri skoka i asistencije i Derik Nidam (pet asistencija) sa 18 poena, a dvocifreni su bili još Vukota Pavić (15), Brendis Rejli-Ros, Uroš Luković (po 14) i Marko Mugoša (12). Luković i Ros su uknjižili i po sedam skokova, te četiri, odnosno tri asistencije.

When you try posterizing the bananaman... well... that's what happens! 😲 @MornarBar | @petrol_olimpija #ABALiga #MOROLI pic.twitter.com/kyy8ADm0S1

— ABA Liga (@ABA_League) January 13, 2018

U poraženom timu istakli su se Domen Lorbek sa 19 poena, Devin Oliver sa 16 i Tejlor Betl sa 15.

Izabranici Mihaila Pavićevića su upisali četvrti trijumf u nizu u regionalnoj ligi (peti u posljednjih šest mečeva, uz poraz od Crvene zvezde), ukupno deveti u ligi, pa je Mornar korak bliže nevjerovatnom uspjehu - četvrtom mjestu, koje trenutno drži, i koje vodi u plej-of.

Mornar u sljedećem kolu, 22. januara, gostuje Zadru, direktnom konkurentu za četvrto mjesto,

