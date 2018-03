Mornar sa plus šest ide u Holandiju

Mornar sa šest poena razlike putuje na revanš četvrtfinala FIBA Evrokupa, zahvaljujući pobjedi u “Topolici” protiv holandskog Donara sa 73:67. Barani su mogli i do ubjedljivije pobjede, ali nijesu dobro iskoristili posljednji napad, pošto je Nemanja Vranješ iz velike daljine promašio trojku...

Barani su u prvoj četvrtini imali 10 poena prednosti, 28 sekundi prije kraja, kada je Brendis Rejli-Ros pogodio za 28:18. Trojkom Vukote Pavića, Mornar je na šest minuta i 40 sekundi do kraja druge dionice stigao do najveće prednosti na meču, 29:18, ali do kraja meča više nije imao dvocifrenu razliku.

Naime, serijom 13:0, Donar je na tri i po minuta prije kraja četvrtine preokrenuo na 31:29, a 50 sekundi prije poluvremena je imao i plus pet (37:32). Mornar je do odmora smanjio zaostatak na dva poena, dok je u trećoj dionici uspio da stigne do izjednačenja, pa su dva tima u posljednju četvrtinu ušla poravnata (52:52).

Rezultatska klackalica je traja i u prva tri minuta posljednja dionice, a onda je Mornar serijom 8:0, tri i po minuta prije kraja, stigao do prednosti od 68:60. Osam poena prednosti je posljednji put imao minut i 23 sekunde prije kraja, kada je bilo 73:65. Kod tog rezultata Mornar je imao i napad, ali Rejli-Ros poslije sjajnog prodora nije uspio da poentira, a konačan rezultat postavio je sa linije penala Brandin Kari.

Domaći tim do pobjede je vodio Derek Nidam sa 20 poena, Strahinja Mićović je postigao12, dok su sa po 10 poena meč završili Nemanja Vranješ i Radoje Vujošević, koji je imao dabl-dabl učinak jer je uhvatio 16 lopti pod obručima.

U holandskom timu najbolji je bio Drago Pašalić sa 15 koševa.

Revanš meč igra se 28. marta u Groningenu.

Mornar - Donar 73:67 (18:10, 19:30, 15:12, 21:15)

Bar - Dvorana: „Topolica”. Gledalaca: 400. Sudije: Ciulin (Rumunija), Kovalovskis (Letonija), Zaščuk (Ukrajina).

Mornar: Pavićević, Ćalić, Mićović 12, Nidam 20 (2-2), Mijović, Pavić 9, Vujošević 10 (3-2), Mugoša 3 (2-1), Rejli-Ros 9 (4-3), Vranješ 10 (5-5), Bakić.

Donar: Kaningam 4 (2-2), Gipson 5, Kupmans, Duriso 7, Koenis 8 (8-3), Mast, Kari 7 (2-2), Hoeve, Burges 11, Bruinsma 4 (2-2), Pašalić 15 (2-1), Slagter 6 (1-1).

