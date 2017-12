Mornar trojkama uništio Partizan

Košarkaši Mornara su ostvarili najveću pobjedu otkada su učesnici ABA lige - Barani su usred Beograda srušili Partizan!

Tim Mihaila Pavićevića je do senzacionalnog uspjeha stigao zahvaljujući sjajnom šutu za tri poena u drugom poluvremenu, kada je pogodio 10 šuteva iza linije 6,75 metara i slavio sa 98:93.

THE END: What a comeback! @MornarBar have defeated @PartizanBC on the road despite being down by 20 points in the 1st half! #ABALiga #PARMOR pic.twitter.com/XFznWORxOO — ABA Liga (@ABA_League) December 23, 2017

I presudila je upravo trojka Dereka Nidama 37 sekundi prije kraja za 92:88. Bio je to peti precizni šut Amerikanca sa crnogorskim pasošem sa te distance.

Derek Needham knocks down the crucial 3-pointer in crucial moment! 👌👌👌#ABALiga #PARMOR pic.twitter.com/ayFx5Zkico

Početak nije nagovještavao ovakav epilog. Naprotiv. Barani jesu poveli zakucavanjem najboljeg aktera utakmice Uroša Lukovića, ali je Partizan poslije svega četiri minuta i 11 sekundi vodio 17:2!

Na početku 2. četvrtine je bilo i plus 20 (27:7), a onda u finišu tog kvartala i plus 21 (44:23 i 46:25).

Znalo se, međutim, da je odbrana Beograđana očajna, vjerovatno najgora u istoriji slavnog kluba, što je Mornar počeo da kažnjava i da topi prednost.

Već do poluvremena je prišao na 50:37, a onda serijom 18:2 preokrenuo na 62:61 u 28. minutu!

U posljednjoj četvrtini je viđena rezultatska klackalica, da bi Barani stekli plus četiri na isteku 39. minuta nakon trojke Brendisa Rejlija-Rosa i zakucavanja Lukovića (89:85).

Pavićevićevi puleni su dozvolili Mihailu Andriću da trojkom smanji na 88:89, ali je Nidam uzvratio na isti način i prelomio meč.

Luković je upisao 26 poena, uz sjajan šut - 10-9 za dva, 11-8 bacanja, a imao je i osam skokova, pa će sa indeksom 40 vjerovatno biti MVP kola drugi put ove sezone.

Rejli-Ros je dao 21 koš, Nidam 17, a Strahinja Luković 16. U domaćem timu su sa pom 16 pogodaka najefikasniji bili Najdžel Vilijams-Gos (osam asistencija) i Patrik Miler, jedan manje je ubacio Andrić.

Partizan - Mornar 93:98 (25:7, 25:30, 19:31, 24:30)

Beograd - Dvorana „Aleksandar Nikolić”. Gledalaca: 3.700. Sudije: Belošević, Nedović (Srbija), Savović (Crna Gora).

Partizan: Miler 16 (4-3), Vilijams-Gos 16 (6-6), Tadić, Aranitović 8, Marinković 3, Tanasković 2, Veličković 11 (2-2), Pecarski 6, Gavrilović 10 (2-2), Andrić 15 (2-2), Šalić 6.

Mornar: Pavićević, Ćalić, Mićović 16, Nidam 17, Mijović, Pavić, Vujošević 0 (2-0), Mugoša, Rejli-Ros 21 (6-5), Vranješ 10 (4-4), Bakić 8 (3-2), Luković 26 (11-8).

