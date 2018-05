Mornar želi šampionsku feštu, Budućnost igra za majstoricu

Da je Derek Nidam, skoro uz zvuk sirene, pogodio trojku sa velike distance, ili da je, pak, išao na prodor i bio precizan iz bolje pozicije (jer je imao vremena za to),

Mornar je u ponedjeljak veče u „Morači“ mogao do podviga kakav, sasvim izvjesno, nijesu očekivali ni najveći optimisti u redovima barskog kluba - do titule u Erste ligi, protiv Budućnost Volija, sa maksimalnih 3:0 u finalnoj seriji.

Promašaj naturalizovanog crnogorskog reprezentativca omogućio je Podgoričanima da se vrate u život nakon 0:2 u prva dva meča, ali izabranici Mihaila Pavićevića imaju novu šansu večeras (21 čas) pred svojim navijačima da se domognu prve titule u nezavisnoj državi...

"Ovo je samo jedna od utakmica finalne serije, s tim da je svaka za sebe posebna priča. Može da odluči o prvaku, a ne mora. Budućnost je spremna da odloži promociju šampiona, mi smo spremni da promociju obavimo pred ponoć u našoj dvorani. Vjerujemo u ono što smo započeli u ljeto prošle godine, u svoj naporan rad tokom čitave sezone. Od svojih igrača uvijek tražim samo jedno: da daju sve od sebe. Ako to bude dovoljno za pobjedu biće sjajno, ali nikad se ne zna šta može da odluči neku utakmicu", ističe strateg Barana Mihailo Pavićević.

Mornar je u Podgorici prekinuo sjajnu majsku seriju, u kojoj je, prije posljednjeg poraza, nanizao 10 uzastopnih pobjeda u ovom mjesecu, od čega tri protiv Budućnosti. Maj, međutim, može i dalje da bude mjesec velikog trijumfa barske košarke, ako Mornar bude slavio večeras.

"Nadam se da će “Topolica” biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Ne želim da utičem na bilo koga da mimo svoje volje dođe u dvoranu, ali ovo su one situacije kad nam je pomoć sa tribina neophodna. Kao u ABA ligi kad smo na krilima naših navijača dobijali i bolje od sebe i kad je upravo publika iz nas izvlačila i više od maksimuma", dodao je Pavićević.

Trener Mornara može da računa na sve prvotimce, pa i na Nemanju Vranješa.

"Vranješ igra sa povredom koja mu veoma smeta da bude onaj na koga smo navikli tokom sezone. Njegova je izričita želja da igra i ja ga razumijem. Na ovakvim utakmicama se zaboravlja na sve, pa i na povrede", zaključio je Pavićević.

Budućnost je treći meč dobila teže (88:87) nego što je to izgledalo sredinom posljednje četvrtine (82:61). Serija Mornara od 19:0 u finišu utakmice je nešto što je posljednja opomena za šampiona ABA lige da se protiv Barana ne može opustiti nijednog trenutka ako želi da odbrani titulu, a za to je prvo potrebno da “plavi” večeras slave.

"I treća utakmica je bila rezultatski neizvjesna, tako je ispalo na kraju, iako smo dobrom igrom došli do velike prednosti tokom meča. Malo nas je iznenadila promjena termina u toku same finalne serije, ali - kako njima tako i nama. Poznajemo se dobro, igrali smo puno puta, odlučivaće fokus. Želju imaju oba tima, to nije diskutabilno, presudna će biti preciznost u izvođenju i izvršavanju zadataka", rekao je trener Budućnosti Aleksandar Džikić.

Kako je saopšteno iz Mornara, interesovanje za utakmicu je ogromno. Ulaznice po cijeni od dva i tri eura su planule, a najviše su ih otkupile barske firme, sponzori Mornara, za svoje zaposlene.

