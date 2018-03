Mornarova rafalna paljba: Stotka za zagrijavanje pred Ostende i Zvezdu

Četvrti međusobni meč u ABA ligi, četvrta pobjeda Mornara protiv MZT-a. I lakša nego ijedna prije - Barani su u susretu bez ikakvog značaja savladali Makedonce sa 106:75, ostvarivši najubjedljiviju pobjedu u najboljoj sezoni u istoriji kluba.

U reprizi duela iz Skoplja, koji je trojkom 21 sekundu prije kraja riješio Derek Nidam za konačnih 72:69, sada nije bilo nikakvih dilema.

Barani su od početka dominirali i na početku 8. minuta, nakon trojke i polaganja na drugi obruč Vukote Pavića, poveli 21:6. Krilni centar Barana je na isteku prve četvrtine opet bio precizan iza linije 6,75 metara za 29:13, da bi na startu nastavka prvo pogodio Brendis Rejli-Ros, a onda Pavić 12. poenom donio plus 20 (33:13).

Tada je Mihailo Pavićević mogao da odmori glavne igrače, jer će u srijedu njegov tim protiv Ostendea juriti minus 13 (71:84) iz prvog meča osmine finala FIBA Evropa kupa.

Šansu je dao i brataniću Lazaru, sinu alfe i omege Mornara Đorđija Pavićevića, koji je do sinoć sakupio svega tri minuta u ABA ligi. Samo u 2. četvrtini je proveo na parketu pet i po minuta i dao prve poene u regionalnom takmičenju (pogodio tri od četiri bacanja), ali su gosti iskoristili odsustvo najboljih igrača Barana da na poluvremenu imaju svega minus devet (50:41).

Nakon povratka iz svlačionica, domaći su ubacili u veću brzinu i konstantno povećavali prednost do rekordnih plus 35 (103:68) u 38. minutu...

Mornar će narednog vikenda u Beogradu igrati prvi meč polufinala plej-ofa sa dvostrukim uzastopnim šampionom i najboljom ekipom regularnog toka, Crvenom zvezdom. Revanš bi trebalo da bude u subotu, 24. marta u Baru, a eventualna majstorica u dvorani „Aleksandar Nikolić” posljednjeg dana ovog mjeseca.

U srijedu Barane čeka revanš osmine finala FIBA Evrokupa protiv Ostendea u Topolici.

THE END: @MornarBar down @kkmztskopje and show that they are ready for the 2018 #ABALiga Playoffs! #MORMZT pic.twitter.com/Zs5AbHJhON