Možda Barselona bude "nova Malaga"

Barselona je šansa koju Crna Gora mora da iskoristi ako želi da ostane u vrhu svjetskog vaterpola - poruka je Mlađana Janovića, jednog od igrača sa najvećim reprezentativnim stažom u ovom timu "ajkula".

Na deseti rođendan zlata iz Malage Crna Gora nije favorit za evropsku titulu u Kataloniji, ali ima sasvim ozbiljnu ulogu nakon što je osvojila Svjetsku ligu u Budimpešti i Mediteranske igre u Taragoni.

"Zadovoljni smo kako smo do sada odradili pripreme, kao i dva turnira u Budimpešti i Taragoni. Kada na EP dođete kao osvajač Svjetske lige onda od protivnika imaš nešto veći respekt, ali i sam dobiješ na samopouzdanju. Crna Gora je odavno stvorila ime u svjetskom vaterpolu, a titula u Svjetskoj ligi će vjerovatno pomoći da se vratimo na stare staze", rekao je Janović.

"Praktično od utakmice sa Španijom počinje ono pravo na Evropskom prvenstvu, jer je to derbi koji će odlučivati o prvom mjestu. Dosta će zavisiti od tog duela sa Špancima, da li ćemo ići direktno u četvrtfinale ili moramo kroz osminu. Onda bismo u četvrtfinalu igrali sa Hrvatskom ili Grčkom i iskreno ne bih znao da odgovorim na pitanje koga bismo više željeli od te dvije ekipe".

Obrazložio je i zašto cijeni i jedne i druge:

"Grci su praktično tim Olimpijakosa, koji je nedavno postao prvak Evrope. Igrao sam tamo, znam koliko pažnje odbrani poklanja trener i selektor Vlahos. Grci igraju odlično, nije im lako dati više od pet golova, a i fantastično igraju s igračem više. Hrvati su ozbiljna reprezentacija. Imaju "kičmu" tima sa vrhunskim golmanom Bijačem, koji je po meni među najboljima na svijetu i fali mu samo malo iskustva da bude top... Tu su i tri fantastična beka, dva odlična centra i zaista su Hrvati veoma moćni".

Najvećeg favorita na EP - nema.

"Iskreno, ove godine nijednu ekipu ne bih izdvojio kao najbolju. Ima pet ili šest timova koji su sličnog kvaliteta i koji će se boriti do posljednjeg trenutka. Vjerujem i da mi imamo dovoljno iskustva i kvaliteta, znaćemo da od neke "ničije lopte" učinimo da bude naša, da stanemo kada treba. Ali, to imaju i ostale reprezentacije, neke su i dosta mijenjale, poput Italije koja ide sa jednim centrom i odlučila je da igra nešto brži vaterpolo.

Tu su i Mađarska, Srbija, Španija...

"Da, tu se, uz nas, Hrvatsku i Srbiju, zatvara krug favorita, ali taj krug nije mali. Mađari su uvijek imali veliku klasu, iako su prilično promijenili tim, Srbija je aktuelni šampion, Španija ima kontinuitet još od Olimpijskih igara 2016. Tada je bila prva u grupi, ali je kasnije eliminisana od Srbije. Na sve mora da se obrati pažnja, poznajemo protivnike, bićemo spremni i detalji će odlučivati. Ali, prvo imamo da odradimo stvari u grupi...", ističe mlađi od braće Janović.

Ta 2008. će uvijek biti posebna

Crnogorski vaterpolisti su 13. jula prije 10 godina u Malagi osvojili do sada jedino evropsko zlato.

"U trenutku kada smo postali prvaci Evrope niko nije razmišljao da li ćemo opet to uraditi. Niti je iko mogao da bude siguran u to da ćemo osvojiti sva moguća zlata. To je svakako bio momenat koji je obilježio crnogorski vaterpolo i uopšte naš sport, tako da na uspjeh u Malagi moramo svi da gledamo s ponosom", rekao je Janović.

Crna Gora je na velikim takmičenjima u međuvremenu osvojila tri srebra (dva na EP i jedno na SP).

"Poslije Malage smo osvojili Svjetsku ligu 2009, pa smo devet godina čekali na novo zlato. To sve govori da je stvarno bilo teško, a i bilo je stvari koje nama igračima u bazenu i van njega sigurno nisu olakšale posao, već otežavale. Neke stvari se nisu poklopile, kao da nismo uspjeli da se prilagodimo jednom sistemu. Tu mislim na činjenicu da je za ovih desetak godina uglavnom cijela reprezentacija igrala van Crne Gore, pa je onda u mjesec priprema i takmičenja morala da zablista. Druge ekipe nisu imale taj problem, već im je gro tima uvijek bio u domaćim klubovima", kaže Janović i dodaje:

"Deset godina od Malage evo nas opet na EP, opet u Španiji… Da obećavamo da ćemo osvojiti zlato, srebro ili bronzu je suludo, jer ima i drugih ekipa koje žele isto, a imaju i kvalitet više u odnosu na nas. Svjesni smo da možemo da igramo protiv svih i vjerujem da smo na pravom putu. Vjerujem da ćemo baš u Barseloni staviti pečat na uspješno ljeto. Za titulu mora da se poklopi dosta toga, prije svega da imate kontinuitet, ali i potrebnu sreću", kazao je Janović.

Sukno? Kad njega nema najviše gubi vaterpolo

Na EP u Barseloni će biti mnogo asova, katalonska publika će imati razloga da uživa, ali jedno ime nedostaje. I to kakvo - Sandro Sukno.

Foto: Reuters

Hrvatski vaterpolista je propustio klupsku sezonu zbog problema sa srcem, neće ga biti u reprezentaciji, čak je i ogromno pitanje da li će moći da nastavi karijeru.

"Time što nema Sukna nije izgubila samo Hrvatska, već i kompletan vaterpolo sport. Sandro je najbolji igrač na planeti na toj zgodnoj poziciji koju i ja pokrivam. Mislim da je apsolutno vrhunska klasa - sa tim udarcem, pregledom igre, plivanjem… Mogao je da dominira u godinama koje slijede. Moram da kažem da je potreban vaterpolu i nadam se da će se vratiti", rekao je Janović.

