Mugurusa preslišala Šarapovu, Halep preokretom do polufinala

Gabrinje Mugurusa plasirala se u polufinale Rolan Garosa, ubjedljivom pobjedom nad Marijom Šarapovom - 2:0 (6:2, 6:*).

Španjolka je dominirala od početka do kraja, Šarapova bila u podređenom položaju u svakom trenutku, iako je imala više vremena za odmor, nakon što joj je Serena Vilijams otakaza duel osmine finala zbog povrede.

O dominaciji Muguruse, šampionke francuskog Grend slema iz 2016. godine, govori i podatak da je u drugom setu protivnici prepustila svega 12 poena.

Final four bound.@GarbiMuguruza records her first career win over Maria Sharapova 6-2 6-1.#RG18 pic.twitter.com/HXtJGVWlDa