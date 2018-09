Murinjo oduzeo Pogbi kapitensku traku

Novi negativan rezultat i odmah drama - trener Mančester junajteda Žoze Murinjo oduzeo je kapitensku traku najvećoj zvijezdi tima Polu Pogbi.

Sve se dogodilo nakon subotnjeg, razočaravajućeg remija kod kuće sa Vulverhemptonom (1:1), a uoči večerašnjeg meča Liga kupa sa Derbi kauntijem.

Pogba je izgubio loptu na sredini terena početkom drugog poluvremena, kada je sijevnula kontra iz koje je Mutinjo izjednačio na 1:1, da bi nakon utakmice kritikovao taktiku portugalskog trenera:

"Junajted je tim koji mora da napada, napada i samo napada. Igramo kod kuće i tu smo da napadamo. Ostali timovi moraju da osjete strah kada ih na Old trafordu napadne Mančester junajted. Mi to nismo radili i to je naša greška".

Nije poznato da li je Murinjo Pogbi oduzeo kapitensku traku zbog greške koja je prethodila primljenom golu, zbog komentara nakon utakmice, ili zbog nečeg trećeg - tek, Portugalac je bio nezadovoljan pojedinim igračima nakon meča u subotu.

"Utakmica protiv Vulvsa je važna lekcija - lekcija koja se ponavlja iz nedjelje u nedjelju, lekcija koju neki momci još nisu naučili. Igrači svakog tima koji igraju protiv Mančester junajteda, igraju utakmicu svog života - i zato moji momci moraju da daju sve od sebe. Ne, 95 odsto nije dovoljno, kada protivnik daje 101 odsto", kazao je Murinjo.

Pogba je dobio kapitensku traku na početku sezone, kada se povrijedio Antonio Valensija, a ostala je na ruci Francuza i kada se bek iz Ekvadora vratio na teren.

O odnosu Murinja i Pogne napisani su romani u engleskim medijima, posebno u posljednja dva mjeseca - da li će ovaj čin, oduzimanja kapitenske trake, uskoro označiti i definitivan rastanak?

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)