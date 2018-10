Murinjo pred kaznom u Engleskoj zbog psovki na portugalskom jeziku

Žoze Murinjo bi mogao da bude kažnjen zbog neprimjerenih riječi izgovorenih nakon pobjede Mančester junajteda nad Njukaslom 3:2 u posljednjem kolu Premijer lige.

Njegov tim je slavio poslije preokreta - od 0:2 do 3:2 - a Murinjo dok je išao prema svlačionicama, na portugalskom jeziku poručio:

“F*das filhos de pu*a” - "j..... se k...... sinovi".

