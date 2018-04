Nadal ruši sve pred sobom, nemoćan i Dimitrov

Rafael Nadal u Monte Karlu iz dana u dan ove sedmice pokazuje zašto mu prija i mjesto i podloga - španski teniser je u polufinalu Mastersa lako pobijedio Bugarina Grigora Dimitrova sa 6:4, 6:1, za sat i 36 minuta igre, i izborio 12. finala na ovom turniru.

The 👑 of Clay crushes. @RafaelNadal reaches his 12th #RolexMCMasters final with a 6-4 6-1 victory over Grigor Dimitrov. 🇪🇸💪 pic.twitter.com/hI3Z1b164r

Prvi teniser svijeta je ostvario 67. pobjedu u Monte Karlu, gdje je osvojio već deset trofeja.

Takođe, Nadal je oborio lični rekord po broju uzastopno osvojenih setova na šljaci - nakon poraza u prvom kolu prošlogodišnjeg Rolan Garosa, do današnjeg polufinala u Monte Karlu, osvojio je 34 uzastopna seta na šljaci i oborio prethodni rekord od 32, koji je ostvario nakon polufinala Madrida 2010. godine do polufinala Monte Karla 2011...

2010 Madrid SF to 2011 Monte-Carlo SF: 32 consecutive sets won on clay.



2017 Roland Garros R1 to 2018 Monte-Carlo SF: 34 consecutive sets won on clay.



A new record for @RafaelNadal 🙌🙌 pic.twitter.com/aV4sw3A3i0