Nadal rutinski, Del Potro bolji od Iznera, Švarcman herojski do četvrtfinala

Rafael Nadal osvojio je i 37. uzastopni set na Rolan Garosu, pobijedivši maksimalnim rezultatom upornog i talentovanog Njemca Maksimilijana Marterera - 6:3, 6:2, 7:6.

Nadal je prva dva seta dobio na rutinu i klasu, u trećem je morao da se pomuči, ali u taj-brejku nije dozvolio iznenađenje i slavio 7:4.

Defending champion @RafaelNadal wraps up a 6-3 6-2 7-6(4) victory over #Marterer to set up a quarter-final clash against giant slayer Schwartzman next...



The Spaniard is through a 12th QF in Paris! pic.twitter.com/eIM0eUPkCp